Всероссийская неделя субботников «Мы за чистоту» пройдет в Подмосковье

С 18 апреля по 3 мая пройдет Всероссийская неделя субботников «Мы за чистоту». Акция организована движением «Экосистема» совместно с Росмолодежью.

Масштабное мероприятие в 2026 году посвящено Году единства народов России. Его цель — объединить жителей страны для формирования экологической культуры.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил: «Такие инициативы имеют огромное значение для Московской области. Они не только преображают наши города и села, но и воспитывают в людях бережное отношение к окружающей среде, укрепляют чувство сопричастности к общему делу».

Принять участие в экологических мероприятиях или организовать свое можно на сайте движениеэкосистема.рф. Уже анонсировано проведение более 1000 мероприятий в рамках акции по всей России.

В прошлом году было проведено более 5,6 тысяч мероприятий во всех регионах Российской Федерации.