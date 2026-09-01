Школа имени Героя России Александра Монетова в Подольске 1 сентября торжественно приняла учеников. О развитии учреждения, новых проектах и планах губернатору Московской области Андрею Воробьеву рассказали во время его визита в образовательный комплекс вместе с депутатом Госдумы Вячеславом Фетисовым.

Гости посетили один из корпусов школы в Армейском проезде, где встретились с педагогами, школьниками и родителями. В этом здании учебный год начали 1120 детей, включая 83 первоклассника. Губернатор поздравил школьников с Днем знаний и обратился к тем, для кого 1 сентября стало первым школьным праздником, а также к выпускникам, которым предстоит определиться с профессией.

«Хочется поблагодарить учителей. Мы вами очень дорожим, вы большие молодцы, потому что не только даете знания, но и дарите внимание, заботу — все то, что важно для каждого ребенка. Отдельно хочется поприветствовать офицеров, героев СВО, которые тоже сегодня здесь. Ну и, конечно, в жизни очень важно, когда рядом есть друзья, а за твоей спиной стоят родители, которые любят, радуются за своих детей и вдохновляют», — отметил Андрей Воробьев.

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Современные условия почти для трех тысяч детей Образовательный комплекс объединяет три школьных корпуса. В них занимаются около 2,8 тысячи школьников, среди которых 204 первоклассника. Еще шесть садиков комплекса посещают около тысячи детей. К началу учебного года помещения привели в порядок, обновили оборудование и закупили необходимые учебники. Вячеслав Фетисов отметил важную роль родителей и педагогов в развитии детей, подчеркнув, что современное образование должно включать не только учебу, но и вопросы безопасности, спорта и организации свободного времени.

«Для первоклассников этот день открывает двери в удивительный мир знаний. Для старшеклассников — время серьезного выбора, от которого зависит их будущее. Для учителей — новый этап в их благородной миссии. Хочу сказать слова благодарности каждому педагогу: вы не просто даете знания — вы помогаете раскрыть талант ребенка, закладываете фундамент, на котором строится судьба человека и будущее страны», — отметил Вячеслав Фетисов.

Помощь в выборе профессии В школе углубленно преподают информатику, химию, математику, историю и биологию. В этом году здесь сформировали девять математических классов.

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Для старшеклассников работают предпрофессиональные направления: медицинское, ИТ, медиа и психолого-педагогическое. Кроме того, в новом учебном году появились четыре 10-х класса с профильной подготовкой.

«Я планирую поступать в медицинский. Там, конечно, долго учиться, поэтому решила пойти в медкласс, чтобы начать уже сейчас. Мне кажется, это очень полезно. У нас будет больше химии, биологии, профильных предметов, более углубленно будем их изучать», — рассказала 10-классница Юлия Леоничева. Изучение работы с ИИ Школа имени Александра Монетова вошла в число 215 пилотных образовательных учреждений Подмосковья, где при поддержке президента стартует проект «Киберурок». Раз в неделю школьники с первого по 11-й класс будут заниматься цифровой грамотностью и безопасностью, знакомиться с искусственным интеллектом, алгоритмами и принципами создания цифровых продуктов.

Помимо основной программы, в школе доступны 55 направлений дополнительного образования и 46 вариантов внеурочной деятельности.

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«В этом году мы открываем четыре 10-х класса. Все они профильные предпрофессиональные, поэтому проводили индивидуальный отбор мотивированных, нацеленных на результат ребят. Пятый год подряд открываем медицинский класс, есть ИТ-классы, медиакласс, где мы воспитываем будущих журналистов. В этом году мы впервые открыли психолого-педагогический класс с двумя группами — технической и гуманитарной направленности. И конечно, мы никогда не забывали про патриотическое воспитание, тем более школа носит имя Героя России», — подчеркнула директор образовательного учреждения Инна Горкавая. В школе работает музей «Они защищали Москву» и юнармейский отряд, а учащиеся принимают участие в проектах «Орлята России» и «Движение первых». В новом учебном году также начал работу кадетский класс по направлению «Росгвардия». Высокие результаты В этом году шесть учеников набрали по 100 баллов на ЕГЭ, еще 29 выпускников получили золотые медали. Родители также отмечают атмосферу и образовательные возможности школы. Мама первоклассника Татьяна Бабаева рассказала, что при выборе учебного заведения для семьи имели значение близость к дому, имя Героя России и внимание к патриотическому воспитанию.

«Папа у нас военный, мы стараемся воспитывать в наших детях патриотизм, а здесь, как мне кажется, уделяют этому особое внимание. Мы ходили сюда на подготовительные занятия. Здорово, что в школе есть предпрофильные классы, в том числе медицинский. Поскольку у нас бабушки, дедушки, прабабушки — все медики, возможно сын тоже свяжет жизнь с медициной», — добавила Татьяна Бабаева.

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