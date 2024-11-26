Легкий, надежный, свой. Новый российский самолет Tango представили на аэродроме Торбеево в Подмосковье

Подмосковный аэродром Торбеево стал площадкой для презентации нового легкомоторного самолета Tango. Его разработала компания S7 Group — один из стратегических инвесторов Московской области. Воздушное судно предназначено для обучения пилотов, а также для использования в коммерческой авиации.

«Здесь, в Подмосковье, находится одна из площадок, где инженеры разрабатывают легкомоторные самолеты. Востребованность в такой технике у нас в стране очень большая. Именно поэтому сегодня мы здесь проводим расширенное заседание, непосредственно на площадке, где проходят испытания», — сказал министр транспорта России Роман Старовойт.

Новый легкий самолет представили в городском округе Ступино, на базе посадочной площадки аэродрома Торбеево. Перспективную разработку и ее возможности продемонстрировали главам профильных министерств и ведомств.

«Год назад, столкнувшись с вопросами и у себя в коммерческой авиации, и в нашем авиационном учебном центре, мы приняли решение свои ресурсы, свои самолетостроительные компетенции направить именно на создание легкого учебного воздушного судна», — рассказал председатель совета директоров «S7 Аэро» Владимир Объедков.

Разработка нового самолета Tango велась последние 1,5 года. Это не просто имиджевый проект. Судно изготовлено из отечественных композитных материалов, его двигатель — также исключительно российский продукт, подходящий и для других моделей легкомоторных самолетов.

Летчик-испытатель Владимир Барсук уже опробовал новинку. Главным преимуществом Tango он назвал низкие скорости. Судно может выполнять полет на скорости 80, и даже 65 километров в час. Это идеально подходит для обучения пилотов гражданской авиации.

«По результатам тех испытаний, которые мы сегодня получили, главным преимуществом самолета являются, безусловно, низкие скорости. На гладком крыле он выполняет полет со скоростью 80 километров в час. Во взлетной конфигурации с закрылками 15 градусов он выполняет полет со скоростью 65 километров в час», — сказал директор Сибирского НИИ имени Чаплыгина, летчик-испытатель Владимир Барсук.

После презентации самолета на аэродроме Торбеево провели совещание по развитию российской авиации. В нем приняли участие министр транспорта России, главы Минпромторга и Росавиации, топ-менеджмент S7 Group. Обсудили ключевые для отрасли проблемы: реконструкцию взлетно-посадочных полос, обновление аэродромной инфраструктуры, требования к площадкам и авиатопливу.

В ноябре программу летных испытаний опытного образца Ту-214 с новыми российскими комплектующими начали в АО «Туполев» (входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию). Борт поднялся в воздух на авиазаводе в Казани и провел в полете один час и 10 минут. За это время специалисты провели проверку систем и бортового оборудования. Получивший полетное задание экипаж выполнил его в полном объеме. Ту-214 — среднемагистральный пассажирский самолет, рассчитанный на 210 пассажиров. Его главной особенностью является кабина для двух пилотов и бортового инженера. «Аэрофлот» объявил, что готов приобрести несколько бортов, если места в кабине оставят только для командира и второго пилота.