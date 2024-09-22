Первый полет демонстратора самолета Tango успешно провели в Московской области

Летный демонстратор самолета Tango, разработанный S7 Group, впервые совершил полет. Об этом сообщил Telegram-канал холдинга.

«В ходе испытаний самолет совершил отрыв от полосы, выполнил программу первого вылета и успешно приземлился», — заявили в пресс-службе.

Управлением воздушного судна занимался летчик-испытатель инструктор 1-го класса Владимир Барсук.

Tango представляет собой четырехместный легкомоторный учебно-тренировочный самолет, его разработали на технической базе S7 в Торбеево. Аппарат полностью состоит из отечественных композитных материалов.

На Tango установили двигатель UL Power 520is. Параллельно с работой над этим самолетом холдинг S7 Group разрабатывает свой двигатель аналогичной мощности. Сейчас первый экземпляр такого двигателя проходит тестовые испытания.

Ранее в специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского испытали модель самолета SJ-100 с новыми пилонами двигателя. Ее поместили в трансзвуковую аэродинамическую трубу Т-128.