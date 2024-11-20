Опытный образец Ту-214 из российских деталей впервые взлетел

Программу летных испытаний опытного образца Ту-214 с новыми российскими комплектующими начали в АО «Туполев» (входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию). Об этом в своем Telegram-канале написал управляющий директор компании Константин Тимофеев.

Он уточнил, что борт поднялся в воздух на авиазаводе в Казани и провел в полете один час и 10 минут. За это время специалисты провели проверку систем и бортового оборудования. Получивший полетное задание экипаж выполнил его в полном объеме.

«На базе этой машины мы продолжим летные испытания, дальнейшую модернизацию и развитие платформы Ту-214, в том числе создание двучленной кабины», — пообещал Тимофеев.

Ту-214 — среднемагистральный пассажирский самолет, рассчитанный на 210 пассажиров. Его главной особенностью является кабина для двух пилотов и бортового инженера.

Как напомнил «Интерфакс», главный российский перевозчик — «Аэрофлот» объявил, что готов приобрести несколько бортов, если в новой места в кабине оставят только для командира и второго пилота.

Самолет выпускается ограниченной серией Казанским авиастроительным заводом. После введения санкций правительство России объявило о запуске серийного производства обновленных Ту-214. В утвержденной кабмином программе по развитию российской авиаотрасли до 2030-го года перевозчики должны получить 990 самолетов отечественного производства. В их число включили Ту-214.