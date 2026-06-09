Куда уехать из Москвы на июньские праздники. Самые популярные направления Подмосковья
Москва и Подмосковье вошли в топ направлений для бронирования загородных домов
Летние праздники традиционно подталкивают москвичей к коротким путешествиям за город. В этом году Московская область вновь вошла в число самых востребованных направлений для отдыха на длинных июньских выходных. Представители сервиса «Яндекс Путешествия» рассказали 360.ru, что регион занял пятое место в России по количеству бронирований загородных домов.
Спрос на короткие поездки в Подмосковье продолжает расти. Все больше жителей столицы предпочитают провести несколько дней на природе, не тратя время на перелеты и длительные переезды.
Отдых рядом с Москвой набирает популярность
Тренд на путешествия выходного дня сохраняется уже несколько лет. Как ранее сообщал сервис «Яндекс Путешествия», спрос москвичей на короткие поездки по Подмосковью вырос примерно на 30%.
Чаще всего жители столицы выбирают поездки на одну-две ночи, останавливаясь в загородных отелях, коттеджах, кемпингах и глэмпингах. Средняя стоимость проживания в гостиницах Московской области составляет около восьми тысяч рублей за ночь, при этом многие туристы предпочитают четырех- и пятизвездочные отели.
Руководитель туристического агентства Go Travel Наталия Ансталь ранее отмечала в разговоре с 360.ru, что именно Подмосковье становится одним из самых востребованных направлений в периоды длинных выходных. По ее словам, путешественники стремятся отдохнуть от городского ритма и выбирают места, где можно совместить комфортную инфраструктуру с природой.
Коломна: пастила, калачи и атмосфера старой России
Одним из самых интересных направлений остается Коломна. Этот старинный город привлекает туристов исторической атмосферой, музеями и гастрономическими традициями.
Гости города могут попробовать знаменитую коломенскую пастилу и калачи, посетить интерактивные экскурсии, прогуляться по старинным улицам и набережным, а также познакомиться с архитектурным наследием города.
Сергиев Посад: не только паломнический туризм
Сергиев Посад давно вышел за рамки исключительно религиозного направления. Хотя главным объектом остается Троице-Сергиева лавра — один из самых известных монастырей страны и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, туристов сюда привлекают и многочисленные музеи, ремесленные мастерские и местная кухня.
Такой формат позволяет совместить познавательный отдых с неспешными прогулками по одному из самых известных городов Золотого кольца.
Истра и Волоколамск для спокойного отдыха
Для тех, кто ищет размеренный отдых недалеко от столицы, популярным выбором остается Истра. Главными точками притяжения здесь считаются Ново-Иерусалимский монастырь и музейный комплекс «Новый Иерусалим», регулярно принимающий крупные выставки.
Дополнительный интерес вызывает близость Истринского водохранилища, развитая сеть загородных отелей и спа-комплексов.
Еще одним перспективным направлением эксперты называют Волоколамск. Один из старейших городов России привлекает туристов древними храмами, монастырями и архитектурными памятниками. Здесь путешественники могут совместить культурную программу с отдыхом на природе и поездками по менее известным маршрутам Подмосковья.
Планировать отдых в праздничные дни в Московской области лучше как минимум за месяц или больше. Хорошие варианты в живописных местах и по доступным ценам разбирают мгновенно.