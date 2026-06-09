Куда уехать из Москвы на июньские праздники. Самые популярные направления Подмосковья

Летние праздники традиционно подталкивают москвичей к коротким путешествиям за город. В этом году Московская область вновь вошла в число самых востребованных направлений для отдыха на длинных июньских выходных. Представители сервиса «Яндекс Путешествия» рассказали 360.ru, что регион занял пятое место в России по количеству бронирований загородных домов.

Спрос на короткие поездки в Подмосковье продолжает расти. Все больше жителей столицы предпочитают провести несколько дней на природе, не тратя время на перелеты и длительные переезды.

Отдых рядом с Москвой набирает популярность

Тренд на путешествия выходного дня сохраняется уже несколько лет. Как ранее сообщал сервис «Яндекс Путешествия», спрос москвичей на короткие поездки по Подмосковью вырос примерно на 30%.

Чаще всего жители столицы выбирают поездки на одну-две ночи, останавливаясь в загородных отелях, коттеджах, кемпингах и глэмпингах. Средняя стоимость проживания в гостиницах Московской области составляет около восьми тысяч рублей за ночь, при этом многие туристы предпочитают четырех- и пятизвездочные отели.

Руководитель туристического агентства Go Travel Наталия Ансталь ранее отмечала в разговоре с 360.ru, что именно Подмосковье становится одним из самых востребованных направлений в периоды длинных выходных. По ее словам, путешественники стремятся отдохнуть от городского ритма и выбирают места, где можно совместить комфортную инфраструктуру с природой.