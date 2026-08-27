Сегодня 04:06 Клопы-вонючки устроили набег на Подмосковье. Опасны ли щитники для человека Эксклюзив

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Подмосковье наводнили клопы-вонючки. Полчища зеленых и коричнево-мраморных щитников можно встретить не только на природе, но и на собственном балконе. В чем причина и опасны ли эти насекомые, выяснил 360.ru.

Рост популяции клопов-вонючек Хотя щитников в Подмосковье действительно много, говорить о нашествии не приходится. Биолог Дмитрий Сафонов в разговоре с 360.ru не увидел аномального роста популяции. «В большинстве случаев, как и в этот раз, это сезонный пик. То есть это не какое-то нашествие в биологическом смысле этого слова. У клопов щитников осенью происходит массовый выход взрослых особей. Они так же, как большинство других насекомых, ищут места для зимовки», — заявил он.

Фото: Frank Rumpenhorst/dpa / www.globallookpress.com

Климатические условия 2026 года сложились самым благоприятным образом для этого вида. Мягкая зима, влажная и ранняя весна, затем теплое лето привели к высокой выживаемости потомства. «Поэтому численность поколения оказалась, как мы видим сейчас, выше среднего. Правильнее говорить все-таки о вспышке численности, а не о нашествии», — объяснил он. Почему клопы-вонючки тянутся к домам В целом клопов-вонючек привлекают свет в окнах и тепло. Собеседник 360.ru сообщил, что они собираются большими группами на южной или западной стороне дома, прогретой солнцем, особенно в прохладную погоду.

Выделяя феромоны, клопы подзывают еще сородичей. И из-за этого тоже, кстати, образуются такие плотные скопления, поэтому мы видим, что они собираются сотнями где-нибудь на балконах и стенах. Дмитрий Сафонов Биолог

Но основная причина активизации щитников, по словам специалиста, заключается в подготовке к зимовке. Осенью они начинают мигрировать в теплые сухие места. «Это какие-нибудь стены домов, окна, балконы. То есть такие, так сказать, промежуточные зоны, где они скапливаются перед проникновением в щель, то есть куда-нибудь там под обшивку, например, за рамы. Они ищут там укрытие для зимовки», — объяснил Сафонов. Опасны ли зеленые клопы Сам по себе щитник не опасен для человека. Он не кусается и не переносит инфекции. Проблемы возникнут, если его раздавить.

Фото: Pogiba Alexandra/news.ru / www.globallookpress.com

«Они могут выделять такой резкий, пахучий запах. Вот этот секрет может вызывать раздражение кожи, различные аллергические реакции, в основном у чувствительных людей. Если попадет в глаза, то это будет тоже крайне неприятно», — предупредил биолог. То же касается домашних животных. Кошку или собаку может стошнить, если она съест это насекомое, но серьезной опасности щитник не представляет. Другое дело урожай. Сафонов сообщил, что многие виды щитников считаются вредителями. Особенно привозной мраморный клоп и местные виды, вроде ягодного щитника и зеленого древесного клопа.

«У них есть хоботки, они ими прокалывают какие-нибудь ягоды, овощи, различные плоды, высасывают соки. Такие поврежденные плоды как бы деформируются, на них появляются различные пятна, которые мы можем видеть. Такие плоды хуже хранятся после того, как мы их собрали», — предупредил специалист. Средства от клопов: стоит ли покупать Инсектициды могут защитить сад от клопов, но при их использовании есть определенные нюансы. В некоторых случаях они могут не сработать. Об этом в эфире 360.ru сообщил специалист по дезинсекции Богдан Зазнобин. «Средства справляются, но здесь нужно понимать, какая была погода, численность этих насекомых. И вообще, каждое средство служит для определенного вида растений. То есть нельзя взять инсектициды и обработать помидоры, если они предназначены для других культур», — сказал он.

Фото: Andre Skonieczny/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Проблема еще и в том, что клопы-вонючки летают. Зазнобин сообщил, что насекомое погибнет при попадании химического препарата, но это не гарантирует, что на следующий-послеследующий день на его место не прилетят собратья с соседних участков.

Как правило, сейчас уже урожай собирают. Часть урожая, которая осталась, бессмысленно спасать. Но можно подготовиться [к будущему сезону]. Богдан Зазнобин Специалист по дезинсекции

Зазнобин посоветовал убрать всю растительность с участка, сжечь или закопать. Особенно возле дома и сарая, потому что клопы захотят спрятаться в них. Если принять меры сейчас, то гораздо проще будет бороться с насекомыми в следующем году. Избавление от клопов-вонючек в квартире Коричнево-мраморные щитники, по словам специалиста по дезинсекции, внешне отличаются от сородичей. У них совершенно другой окрас лапок и усиков, тело больше похоже на щит, размер от четырех до 14 миллиметров.

Фото: Hans Lang/imageBROKER.com / www.globallookpress.com