13 мая 2026 18:36 Талые воды топят дома в 2026 году: почему это происходит и как защитить участок Строитель Белоусов объяснил, как бороться с подтоплениями грунтовыми водами

Несвойственные местности локальные подъемы грунтовых вод отмечаются весной 2026 года в некоторых районах Центральной России. Мощные снегопады могли стать одной из причин затопления домов даже на участках с исправной дренажной системой. Гидрогеологи напоминают про многолетние циклы, а строители предлагают решения: от обустройства канав до установки дорогостоящих бункерных фундаментов. Как спасти жилье и что делать после подтопления — в материале 360.ru.

Почему грунтовые воды затапливают дома в 2026 году Причин локальных подтоплений частных домовладений из-за грунтовых вод может быть множество: от больших запасов воды с промерзанием почвы до обильного снега прошедшей зимой, рассказал 360.ru гидролог и кандидат географических наук Дмитрий Клименко.

Интересно Уровень грунтовых вод — это глубина, на которой залегает первый от поверхности земли постоянный водоносный слой, насыщенный водой. Высоким считается уровень менее 1,5-2 метра от поверхности.

Высокий уровень грунтовых вод ничем не опасен. Его высота измеряется по уровню воды в скважинах. «Уровень грунтовых всегда поднимается. Просто где-то это происходит на глубине до двух метров до поверхности земли, где-то они остаются на значительной глубине и не мешают домовладельцам, а где-то они выходят вообще на поверхность, особенно после активного таяния снега весной», — рассказал Клименко. Для того чтобы понять, почему каждый конкретный земельный участок страдает от грунтовых вод, надо разбираться непосредственно с геодезией данного земельного участка, рассказал 360.ru гендиректор некоммерческого партнерства «Объединение строителей Санкт-Петербурга» Алексей Белоусов.

Фото: Подтопления в жилом секторе и на проезжей части в Московской области / Медиасток.рф

«Для этого требуется изучить геодезию каждого отдельного участка, собственно говоря, водоносных слоев, которые находятся под ним. Ведь иногда один участок подтопляется, а соседний — нет. Это происходит потому, что в одном месте водоносный слой может блокироваться глиняными прослойками, а где-то нет», — объяснил эксперт. Сделать защиту от грунтовых вод для отдельного СНТ или поселка невозможно, так как каждый участок уникален и для каждого нужно выбирать собственную тактику: где-то будет достаточно сделать отводные трубы, где-то — установить дренаж, а в третьем случае нужно подкопать канаву. Какой фундамент защищает от подтоплений грунтовыми водами Часто люди задаются вопросом: а какой фундамент сделать, чтобы дом не пострадал от подтопления? В этом случае следует обсуждать не тип фундамента, а то, какими гидравлическими свойствами он обладает, позволяя грунтовым водам не проникать в помещение или в подвалы, подчеркнул Белоусов. «Если на участке невысокий уровень грунтовых вод, нецелесообразно закапывать фундамент глубоко или делать технический этаж под домом. Следует оградить весь дом плитой. Если, наоборот, воды низкие, то можно смело делать технические этажи, но с очень хорошим уровнем гидроизоляции», — отметил эксперт в строительстве.

Фото: Кадры с мест подтоплений в Красногорске / Медиасток.рф

Как избавиться от грунтовых вод В качестве борьбы с грунтовыми водами некоторые домовладельцы высаживают влаголюбивые растения, например хвойные деревья. «Можно посадить много елок на участке. Но нужно быть готовым к тому, что весной их зальет, так как забрать все грунтовые воды они не смогут. Летом же земля на участке будет суше», — отметил эксперт. Также в качестве биодренажа используют березу, иву, ракиту, ольху и рябину. Кроме того, отлично работают водоотводные каналы. Сначала строители роют траншеи, закладывают в них трубы, которые и будут отводить грунтовые воды. Иногда помогает и поднятие участка. Для этого территорию засыпают песком, а сверху укладывают плодородный слой почвы, чтобы поднять уровень земли выше грунтовых вод. Существует и дренажный колодец. Его выкапывают в самой низкой точке участка, и вода, которой ранее некуда было стекать, попадает в него. Позднее содержимое откачивают насосом.