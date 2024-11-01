Напичканные клопами куртки Guess привезли в московский «Афимолл» из Казахстана

В московский «Афимолл» завезли куртки Guess, напичканные клопами-вонючками. Одежду с «сюрпризом» доставили из Казахстана, сообщил Telegram-канал Mash.
Из коробок с куртками от популярного бренда буквально посыпались лесные клопы. В наличии «вонючих» насекомых в лакшери-вещах обвинили китайского производителя.
«Сотрудники иронизируют, что клопы к деньгам», — написали авторы поста.
Работники вылавливают насекомых и выбрасывают их на траву у магазинов. Партию курток все еще не сняли с продажи.
В начале октября в некоторых районах Краснодарского края ввели карантин по мраморному клопу. Насекомые атаковали свыше четырех гектаров территории. Они проникли в дома, облепили стены и окна в поисках места для зимовки.
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