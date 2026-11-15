15 ноября 2026 18:07 Черный парк и скворечники для людей. Как в Подмосковье меняют городскую среду Эксклюзив

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Черный лесопарк, павильоны-скворечники и лавочки, которые можно разворачивать к реке или живописному берегу. В Подмосковье архитекторы все чаще отказываются от типовых решений, превращая общественные пространства в места с собственным характером. Как рождаются необычные проекты и почему мнение жителей важнее самых смелых идей, рассказал архитектор Иван Охапкин в программе «Городская среда» на 360.ru.

Почему одинаковые парки больше не интересны «У людей такие требования уже, что если ты не будешь им соответствовать, ты просто не сделаешь интересный проект. Каждый год ты должен эволюционировать», — отметил архитектор. По его словам, современные парки должны удивлять. Если человек увидит возле дома точную копию пространства, которое уже посещал, интерес к новому месту быстро исчезнет.

Ты должен постоянно, чтобы им было интересно, ты должен их удивлять. И слышать их. Иван Охапкин архитектор

Для изучения запросов жителей бюро привлекает социологов и психологов. На обсуждениях людям даже предлагают самостоятельно нарисовать будущий парк. «Кто может знать территорию лучше, нежели тот человек, который проводит там уже пять-десять лет?» — объяснил архитектор.

Фото: Медиасток.рф

Черный парк Малевича

Парк Малевича, открывшийся в 2020 году, задумывали как необычное арт-пространство, которое при этом должно было сохранить атмосферу леса. Архитекторы предложили сделать его черным.

В самом начале, конечно, у многих людей вызывало вопросы. Заказчик даже, когда мы приходили, презентовали, нам говорят: Иван, ну какой черный парк? Иван Охапкин

Но куда сложнее оказалось вписать инфраструктуру в природное окружение. Даже привычное решение разместить парковку рядом с дорогой приходилось пересматривать ради сохранения деревьев.

Странно будет, если мы сейчас придем в лес, где люди точно так же гуляли, а мы, как архитекторы, говорим: а давайте все снесем ради какой-то парковки. Иван Охапкин

За шесть лет парк заметно изменился. Здесь появились коммерческие объекты, хотя их оформление не всегда нравится автору проекта. «Если выбрать из двух вариантов, что мы оставляем территорию, в которой это не появляется, но она мертвая, или выбрать территорию, в которой появляется жизнь и она развивается естественным путем, то я выберу второй вариант», — признался архитектор.

Фото: Медиасток.рф

Скворечники в Люберцах и тишина в Гальчине

Концепцию Томилинского лесопарка посвятили птицам. Архитекторы изучили природные особенности территории и решили отразить их в оформлении павильонов.

Большое такое круглое окно — это имитация такого же, грубо говоря, если взять типологию, то это скворечник. Иван Охапкин

Крыши павильонов напоминают крылья, а уложенные друг на друга деревянные элементы — оперение. При этом главной задачей оставалось сохранение привычных маршрутов и занятий местных жителей.

Фото: Медиасток.рф

Совсем другой характер получил лесопарк в Гальчине под Домодедовом. Здесь архитекторы сознательно отказались от шумных развлечений.

«Нам действительно хотелось, мы специально это делали: есть специальные приемы, ты создаешь небольшие зоны, где люди не могут собираться супербольшими группами, для того чтобы не появлялись шумные функции», — объяснил архитектор. В результате появились прогулочные маршруты, деревянные настилы вдоль ручья и смотровые площадки.

Важно было сохранить вот этот дух, чтобы человек там сказал: окей, я хочу получить вот эти эмоции, я хочу получить ощущение вот этого уюта, спокойствия, просто взять, посидеть. Иван Охапкин

Благоустройство набережной реки Коломенки Еще одним необычным проектом стала зона отдыха на реке Коломенке. Благоустроить территорию напротив Коломенского кремля требовалось так, чтобы современная архитектура не спорила с историческим окружением. Для набережной специально разработали деревянные фонари и необычные лавочки. «Мы сделали лавочку, которая, собственно говоря, переворачивает спинку. Почему? Потому что в одну сторону смотришь на красивый пейзаж, а с другой стороны ты смотришь на реку», — рассказал архитектор.