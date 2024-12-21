Сегодня 14:38 Флагманский госпиталь и уникальные операции. Как улучшилась медицина в Подмосковье в 2024 году Детский госпиталь и еще 12 медучреждений открыли в Подмосковье в 2024 году 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

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В 2024 году в Красногорске начал работу уникальный детский госпиталь, где юным пациентам оказывают помощь по 28 профилям. Учреждение полностью укомплектовали профессиональными врачами и высокотехнологичным оборудованием. В регионе открыли еще 12 других медучреждений и закупили 77 новых машин скорой помощи. О том, как улучшилось здравоохранение в уходящем году, 360.ru рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Открытие главного детского госпиталя Московской области Современный госпиталь в Красногорске стал флагманским для Подмосковья. Он координирует работу всех детских медучреждений региона. Ежедневно там принимают около 600 пациентов и проводят порядка 60 операций, в том числе уникальных. Стационар учреждения рассчитан на 460 коек. Там лечат детей всех возрастов — от нуля до 17 лет. Туда также приезжают юные пациенты из других регионов. По словам Людмилы Болатаевой, за помощью в ДКЦ уже обратились семьи почти из всех субъектов страны. «В центре 23 операционные, в день у нас проходит 60 операций. Одна из последних — это операция на сердце малышу меньше месяца. Конечно, это уникальные операции, которые не в каждой больнице смогли бы провести», — рассказала она.

Фото: Медиасток.рф

Больница оснащена передовым оборудованием. Малоинвазивные операции хирургам помогают проводить роботизированные системы. Это позволяет сделать процесс проще и быстрее, а также сократить реабилитационный период. Всего таких комплексов в стране три, один из них — в Подмосковье.

Фото: Медиасток.рф

Обновление и строительство поликлиник

За последние пять лет в Подмосковье открыли около 20 новых медучреждений. Благодаря федеральному проекту медицина становится доступнее, а при разработке планов работ учитывают пожелания жителей.

Важным для эффективной работы больниц и поликлиник является подбор врачей. Для привлечения профессионалов в Московской области действует ряд мер поддержки. Среди них — выплаты на аренду жилья, предоставление земельных участков и многое другое. Кадры готовят в 18 медицинских колледжах. По словам Людмилы Болатаевой, в них планируют увеличить целевой набор. «У нас порядка восьми миллионов обращений в год за медицинской помощью, это обязывает уделять внимание медицине и развитию здравоохранения, потому мы и дальше будем заниматься программой модернизации поликлиник и проводить капитальный ремонт наших стационаров», — отметил вице-губернатор. Еще одна большая больница скоро появится в Балашихе. Она будет рассчитана на 1100 мест. Современный медицинский центр планируют открыть к 2027 году.

Фото: Медиасток.рф

Скорая помощь

Современная машина скорой помощи — это передвижной реабилитационный кабинет. Там есть все необходимое, чтобы спасать жизни. Сейчас в Подмосковье насчитывают около тысячи таких автомобилей. Из них 77 закупили в этом году. Еще 80 приобретут в 2025-м.

На вооружении скорой также находятся вертолеты. Их используют в экстренных ситуациях, чтобы быстро доставить пациента врачам.

Фото: Медиасток.рф

Помощь на фронте

Подмосковные врачи выполняют свой долг не только в своем регионе. Они активно помогают коллегам из Курска, Белгорода и Донбасса. Медики также работают с переселенцами, которые сейчас находятся в пунктах временного размещения. «Врачей долго уговаривать не надо. Когда они видят, что помощь нужна, сразу приходят и говорят: „Я готов“. Так у нас было и с Курском. Мы не успели сказать о том, что требуется помощь, как у нас сразу была подобрана команда врачей», — рассказала Болатаева.

Сейчас в Курске — 22 подмосковных специалиста. Они работают посменно — такой режим необходим, чтобы медики могли вернуться домой и отдохнуть. Недавно о развитии медицины и внедрении цифровизации в работу поликлиник поговорили в ДКЦ имени Рошаля. Учреждение посетили вице-премьер Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко.