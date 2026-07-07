Как распознать нарушение и не попасться на дипфейк: в Красногорске обучают наблюдателей к выборам
В Красногорске обучают наблюдателей к выборам
В Красногорске стартовала подготовка общественных наблюдателей к одной из самых масштабных избирательных кампаний страны. В ДК «Подмосковье» собрались 64 наиболее активных общественных наблюдателей из всех муниципалитетов Московской области — именно они в ближайшее время будут обучать тех, кто выйдет на избирательные участки уже этой осенью.
Всего в дни голосования в регионе будут работать более 10 тысяч общественных наблюдателей — по два-три человека на каждом избирательном участке. Их задача — следить за соблюдением законодательства, фиксировать происходящее и оперативно реагировать на любые внештатные ситуации.
Но обучение — это не только теория. Будущих наставников погружают в реальные сценарии, которые могут возникнуть в день голосования: попытки проголосовать по чужому паспорту, множественное голосование, спорные ситуации на участке и алгоритмы действий наблюдателя.
«Мы разбираем типовые нарушения и реальные кейсы. Например, что делать, если человек предъявляет чужой паспорт или пытается получить сразу два бюллетеня. Наблюдатель должен понимать, как действовать строго в рамках закона», — рассказал приглашенный эксперт Гарегин Митин.
По словам экспертов, даже опытным наблюдателям необходимо ежегодно проходить обучение. Избирательное законодательство постоянно меняется, обновляются нормативные акты, появляются новые требования и судебная практика.
Отдельный блок в этом году посвящен современным цифровым угрозам.
«Сегодня достаточно нескольких минут, чтобы с помощью искусственного интеллекта создать фейковое видео с якобы нарушением на участке. Поэтому особенно важно присутствие живого наблюдателя, который может подтвердить, что происходило на самом деле», — отметил председатель движения «Корпус „За чистые выборы“» Илья Руденко.
Особое внимание уделили и правам самого наблюдателя. Как подчеркнул эксперт Ассоциации независимого общественного мониторинга Антон Тимченко, большинство конфликтов возникает не из-за нарушений, а из-за незнания собственных полномочий.
«Самая распространенная ошибка — не разобраться в своих правах и обязанностях. Если наблюдатель понимает, что он может и чего не может, большинство конфликтных ситуаций просто не возникает», — подчеркнул эксперт.
После завершения обучения наставники вернутся в свои муниципалитеты, где проведут аналогичные семинары для будущих наблюдателей. Таким образом, к началу голосования в Московской области будет сформирована большая команда подготовленных общественных наблюдателей, которые обеспечат открытость и прозрачность избирательного процесса.