Как распознать нарушение и не попасться на дипфейк: в Красногорске обучают наблюдателей к выборам

В Красногорске стартовала подготовка общественных наблюдателей к одной из самых масштабных избирательных кампаний страны. В ДК «Подмосковье» собрались 64 наиболее активных общественных наблюдателей из всех муниципалитетов Московской области — именно они в ближайшее время будут обучать тех, кто выйдет на избирательные участки уже этой осенью.

Всего в дни голосования в регионе будут работать более 10 тысяч общественных наблюдателей — по два-три человека на каждом избирательном участке. Их задача — следить за соблюдением законодательства, фиксировать происходящее и оперативно реагировать на любые внештатные ситуации.

Но обучение — это не только теория. Будущих наставников погружают в реальные сценарии, которые могут возникнуть в день голосования: попытки проголосовать по чужому паспорту, множественное голосование, спорные ситуации на участке и алгоритмы действий наблюдателя.

«Мы разбираем типовые нарушения и реальные кейсы. Например, что делать, если человек предъявляет чужой паспорт или пытается получить сразу два бюллетеня. Наблюдатель должен понимать, как действовать строго в рамках закона», — рассказал приглашенный эксперт Гарегин Митин.

По словам экспертов, даже опытным наблюдателям необходимо ежегодно проходить обучение. Избирательное законодательство постоянно меняется, обновляются нормативные акты, появляются новые требования и судебная практика.