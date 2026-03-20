Как пересчитать плату за коммуналку в Подмосковье: простая и понятная инструкция
Жители в некоторых случаях имеют право на перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги. Как это сделать и когда заявление удовлетворят, объяснили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
За какие услуги можно платить перерасчет
Перерасчитать могут не все виды услуг, а только некоторые: водо-, газо- и электроснабжение, кроме отопления, а также водоотведение и обработку твердых коммунальных отходов.
Один из аргументов для перерасчета — временное отсутствие по месту жительства. Необходимо до отъезда или в течение 30 дней после возвращения подать соответствующее заявление, приложив к нему проездные билеты, путевки или командировочные удостоверения.
Если управляющая компания предоставляла услуги с перебоями или ненадлежащего качества, нужно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу и потребовать составить акт проверки. Один из экземпляров отдается на руки заявителю, его копию необходимо приложить к обращению о перерасчете.
Что делать, если в платежке очень большая сумма
Если потребителю начислили слишком большую сумму, первым делом он должен установить, кто прислал платежную квитанцию.
Если ошибку допустил МосОблЕИРЦ, нужно обратиться туда — либо лично в офис (при этом важно получить на копии заявления отметку о приеме), либо направив заказное письмо Почтой России, либо через «Госуслуги», либо через личный кабинет на сайте организации.
Срок рассмотрения — три рабочих дня. В случае если платеж был слишком большим, следующие выплаты снижаются.
При этом все вышеперечисленное относится только к тем, у кого нет автоматических приборов учета. Счетчик автоматически фиксирует фактический уровень потребления.
Ранее в Министерстве по содержанию территорий Московской области рассказали о новом мобильном приложении «Госуслуги.Дом», которое позволяет решать коммунальные вопросы — в том числе оплачивать услуги и обращаться в управляющую компанию — в режиме одного окна.
