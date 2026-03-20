Как пересчитать плату за коммуналку в Подмосковье: простая и понятная инструкция

Жители в некоторых случаях имеют право на перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги. Как это сделать и когда заявление удовлетворят, объяснили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

За какие услуги можно платить перерасчет

Перерасчитать могут не все виды услуг, а только некоторые: водо-, газо- и электроснабжение, кроме отопления, а также водоотведение и обработку твердых коммунальных отходов.

Один из аргументов для перерасчета — временное отсутствие по месту жительства. Необходимо до отъезда или в течение 30 дней после возвращения подать соответствующее заявление, приложив к нему проездные билеты, путевки или командировочные удостоверения.

Если управляющая компания предоставляла услуги с перебоями или ненадлежащего качества, нужно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу и потребовать составить акт проверки. Один из экземпляров отдается на руки заявителю, его копию необходимо приложить к обращению о перерасчете.