Как пересчитать плату за коммуналку в Подмосковье: простая и понятная инструкция

Жители в некоторых случаях имеют право на перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги. Как это сделать и когда заявление удовлетворят, объяснили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

За какие услуги можно платить перерасчет

Перерасчитать могут не все виды услуг, а только некоторые: водо-, газо- и электроснабжение, кроме отопления, а также водоотведение и обработку твердых коммунальных отходов.

Один из аргументов для перерасчета — временное отсутствие по месту жительства. Необходимо до отъезда или в течение 30 дней после возвращения подать соответствующее заявление, приложив к нему проездные билеты, путевки или командировочные удостоверения.

Если управляющая компания предоставляла услуги с перебоями или ненадлежащего качества, нужно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу и потребовать составить акт проверки. Один из экземпляров отдается на руки заявителю, его копию необходимо приложить к обращению о перерасчете.

Что делать, если в платежке очень большая сумма

Если потребителю начислили слишком большую сумму, первым делом он должен установить, кто прислал платежную квитанцию.

Если ошибку допустил МосОблЕИРЦ, нужно обратиться туда — либо лично в офис (при этом важно получить на копии заявления отметку о приеме), либо направив заказное письмо Почтой России, либо через «Госуслуги», либо через личный кабинет на сайте организации.

Срок рассмотрения — три рабочих дня. В случае если платеж был слишком большим, следующие выплаты снижаются.

При этом все вышеперечисленное относится только к тем, у кого нет автоматических приборов учета. Счетчик автоматически фиксирует фактический уровень потребления.

Ранее в Министерстве по содержанию территорий Московской области рассказали о новом мобильном приложении «Госуслуги.Дом», которое позволяет решать коммунальные вопросы — в том числе оплачивать услуги и обращаться в управляющую компанию — в режиме одного окна.

Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в Подмосковье планируется обновить более 400 объектов ЖКХ, что позволит улучшить условия жизни для двух миллионов жителей региона.

