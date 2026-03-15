В 2026 году в Подмосковье обновят больше 400 объектов ЖКХ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днем работника ЖКХ специалистов бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. В телеграм-канале глава региона отметил, что сфера продолжает модернизироваться и улучшаться.

«Система ЖКХ Подмосковья — это тысячи километров сетей, котельные, насосные станции, многоквартирные дома. И за всем этим — люди. Слесари и сантехники, электрики и дворники, работники управляющих компаний, коммунальщики — всего свыше 70 тысяч человек», — написал губернатор.

По его словам, в 2026 году в порядок приведут больше 400 объектов: котельные, блочно-модульные котельные, центральные тепловые пункты и свыше 200 километров теплосетей. Это позволит улучшить условия двух миллионов жителей области.