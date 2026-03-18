Теперь жители Подмосковья могут решать вопросы ЖКХ в приложении «Госуслуги.Дом»

Жители Подмосковья могут решить любые коммунальные вопросы в режиме одного окна при помощи мобильного приложения «Госуслуги.Дом». Через него можно оплачивать ЖКУ, отправлять обращения в управляющую компанию, общаться с соседями.

Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий, приложение дает возможность быстро и удобно решать любые возникающие вопросы, связанные с коммунальной сферой. Это оплата счетов без коммисии, связь с соседями и управляющей компанией, заказ проверки счетчиков, участие в собраниях собственников.

Скачать приложение можно через Google Play, App Store, RuStore и AppGallery. Необходимо войти через учетную запись на «Госуслугах», и данные о недвижимости автоматически появятся.