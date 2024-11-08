Сегодня 18:44 В 2,5 раза быстрее до аэропортов. Как Южно-Лыткаринская дорога разгрузит Подмосковье 0 0 0 Подмосковье

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Шесть полос, 27 путепроводов и 10 мостов, два зеленых экодука для перехода трассы животными — строительство новой Южно-Лыткаринской дороги подходит к первому знаковому рубежу. Она свяжет вылетные магистрали и обеспечит альтернативный маршрут Подмосковья до аэропортов и за город, минуя пробки.

Транспортные потоки направят в обход Москвы с юго-восточного направления. Трасса разгрузит основную кольцевую дорогу, а до аэропортов Домодедово и Жуковский можно будет добраться в 2,5 раза быстрее, чем сейчас. Магистраль облегчит трафики в Балашихе, Люберцах, Лыткарине, Раменском и Ленинском городском округе. Она даст прямой выезд на нужные развязки и съезды в обход пробок. Больше всего мостов, путепроводов, пешеходных переходов строят в Ленинском округе — 30. Это ключевой участок дороги, где запуск планируют уже ближайшей зимой.

Что еще изменится?

Перемены, благодаря запуску Южно-Лыткаринской дороги, коснутся минимум миллиона москвичей и еще 2,5 миллиона автомобилистов Подмосковья, которые регулярно пользуются этими направлениями пути. Снизится нагрузка на МКАД, трассы М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», А-105, Носовихинское и Каширское шоссе.

На трассе будет множество искусственных сооружений, таких как мосты, путепроводы, подземные и надземные переходы, экодуки. В Люберцах — 18, в Балашихе — шесть, а в Лыткарине и Раменском — по четыре. Целиком автодорогу построят к 2026 году, первые участки откроют грядущей зимой. Трассу ЮЛА интегрируют на юге в Юго-Восточную хорду Москвы и Симферопольское шоссе, а на востоке — в Северо-Восточную хорду и магистраль М-12 Москва — Казань. ЮЛА станет южным дублером МКАД, куда многим больше не нужно будет выезжать, чтобы добраться в соседний город.

О масштабах проекта

Южно-Лыткаринская дорога особенно важна для юго-востока и юга Подмосковья. Она разгрузит Балашиху, Люберцы, Ленинский округ, Лыткарино и Раменское.

Это на 30% снизит нагрузку на все дороги Подмосковья. Сам проект — сложный и масштабный. Инвесторы вложили свыше 100 миллиардов рублей, поддержало и правительство России. Треть стоимости покрывается из федерального бюджета. ЮЛА протянется на 45 километров с 10 транспортными развязками от Ленинского округа до Люберец.

С учетом пожеланий жителей

Трассу построили уже на четверть. Важно, что спроектировали ее с учетом пожеланий жителей. Например, в некоторых городских округах она расположится ниже уровня земли или будет проходить через туннель.

А в районе Тураевского шоссе, например, построят надземный переход с остеклением и пандусами. Для комфорта жителей 6-го микрорайона в Видном дорога вблизи жилой застройки пройдет в подземном туннеле. ЮЛА возьмет начало на Варшавском шоссе вблизи Бутово-парка в Ленинском городском округе и пройдет до микрорайона Зенино в Люберцах, где соединит московскую Северо-Восточную хорду с трассой М-12.

Первые 16,2 километра скоростной трассы в Ленинском городском округе планируют открыть досрочно — с опережением расписания более чем на год. Это позволит удобно выезжать с Варшавского и Расторгуевского шоссе на М-2 «Крым» в сторону МКАД и до Юго-Восточной хорды, которую Москва планирует запустить в сентябре.