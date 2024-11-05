Разгрузит юго-восток в Подмосковье. Первые участки Южно-Лыткаринской дороги откроют зимой
Андрей Воробьев: первые участки Южно-Лыткаринской автодороги откроют зимой
Первые участки Южно-Лыткаринской дороги откроют зимой. Это один из самых значимых проектов в Подмосковье. Снизится нагрузка на МКАД, Носовихинское и Каширское шоссе, трассы А-105, М-2, М-4 и М-5. На ней будет от четырех до шести полос движения, отметил губернатор Андрей Воробьев.
Южно-Лыткаринская автодорога известна как ЮЛА. Строительство началось в 2022 году. Трасса пройдет через Лыткарино, Балашиху, Люберцы, Ленинский и Раменский городские округа.
Перемены коснутся как минимум 3,5 миллиона жителей и Москвы, и области, которые регулярно пользуются этим направлением дороги. Полностью магистраль запустят в конце 2025 года — на год раньше срока.
Дорога пройдет от Варшавского шоссе до М-12. Три первых участка откроют уже ближайшей зимой.
Первые 16 километров строители обещают сдать в декабре–январе. Симферопольское и Каширское шоссе соединятся, и ряд других участков помогут нам разгрузить юго-восток Подмосковья.
Андрей Воробьев
Новая магистраль протянется на 45 километров. Глава Подмосковья поблагодарил «Газпром» и «Россети» за участие в проекте.
Строительство трассы ЮЛА — масштабный концессионный, то есть инвестиционный проект.
«В этом году мы планируем запустить несколько участков, которые свяжут шоссе. В частности, Лыткарино с Ленинским округом через Москву-реку», — рассказал заместитель генерального директора по строительству в компании «Русские автомобильные дороги» Сергей Яровой.
О самом большом участке
Самый протяженный участок дороги — 11,7 километра. Его введут в ближайшее время.
Это дорога от Володарского до Новорязанского шоссе с развязками на пересечении с Тураевским, Лыткаринским шоссе и трассой М-5 «Урал».
Готовность достигла 80%. Жители Ленинского округа и Лыткарина получат новый выезд на М-5 и смогут экономить в дороге около 40 минут.
Смонтировали путепровод через Володарку, запустили объездную дорогу в обход поселков Октябрьского и Островцы, а мост через Москву-реку соединит Лыткарино и Ленинский округ. До противоположного берега можно будет добраться за 10 минут вместо часа.