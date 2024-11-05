Сегодня 20:04 Разгрузит юго-восток в Подмосковье. Первые участки Южно-Лыткаринской дороги откроют зимой Андрей Воробьев: первые участки Южно-Лыткаринской автодороги откроют зимой 0 0 0 Фото: Александра Степанова Подмосковье

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Первые участки Южно-Лыткаринской дороги откроют зимой. Это один из самых значимых проектов в Подмосковье. Снизится нагрузка на МКАД, Носовихинское и Каширское шоссе, трассы А-105, М-2, М-4 и М-5. На ней будет от четырех до шести полос движения, отметил губернатор Андрей Воробьев.

Южно-Лыткаринская автодорога известна как ЮЛА. Строительство началось в 2022 году. Трасса пройдет через Лыткарино, Балашиху, Люберцы, Ленинский и Раменский городские округа. Перемены коснутся как минимум 3,5 миллиона жителей и Москвы, и области, которые регулярно пользуются этим направлением дороги. Полностью магистраль запустят в конце 2025 года — на год раньше срока.

Фото: Рендер к проекту

Дорога пройдет от Варшавского шоссе до М-12. Три первых участка откроют уже ближайшей зимой.

Первые 16 километров строители обещают сдать в декабре–январе. Симферопольское и Каширское шоссе соединятся, и ряд других участков помогут нам разгрузить юго-восток Подмосковья. Андрей Воробьев

Новая магистраль протянется на 45 километров. Глава Подмосковья поблагодарил «Газпром» и «Россети» за участие в проекте. Строительство трассы ЮЛА — масштабный концессионный, то есть инвестиционный проект.

Фото: Рендер к проекту

«В этом году мы планируем запустить несколько участков, которые свяжут шоссе. В частности, Лыткарино с Ленинским округом через Москву-реку», — рассказал заместитель генерального директора по строительству в компании «Русские автомобильные дороги» Сергей Яровой.

О самом большом участке

Самый протяженный участок дороги — 11,7 километра. Его введут в ближайшее время. Это дорога от Володарского до Новорязанского шоссе с развязками на пересечении с Тураевским, Лыткаринским шоссе и трассой М-5 «Урал».

Фото: Александра Степанова 1/3 Фото: Александра Степанова 2/3 Фото: Александра Степанова 3/3

Готовность достигла 80%. Жители Ленинского округа и Лыткарина получат новый выезд на М-5 и смогут экономить в дороге около 40 минут. Смонтировали путепровод через Володарку, запустили объездную дорогу в обход поселков Октябрьского и Островцы, а мост через Москву-реку соединит Лыткарино и Ленинский округ. До противоположного берега можно будет добраться за 10 минут вместо часа.