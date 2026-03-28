Мягкое парение и мобильная бочка. Как банщик из Подмосковья ставит на ноги ветеранов СВО
Банщик из Подмосковья рассказал, как помогает в реабилитации бойцов СВО
В Подмосковье уже почти 10 лет работает профессиональный банщик, массажист и целитель Сергей Демин, помогающий в реабилитации бойцов спецоперации. К нему обращаются за помощью при последствиях ранений, выпавших суставах, проблемах с кровообращением и во многих других случаях. Как банщику удается помогать ветеранам боевых действий и какой проект он запустит в ближайшее время — в материале 360.ru.
Баня с бережным подходом
Корреспондент 360.ru Дмитрий Степанищев побывал в гостях у Демина, чтобы своими глазами увидеть, как работает уникальная методика реабилитации. Восстановление здесь проходит не в лечебном кабинете, а в русской бане. Но подход Сергея кардинально отличается от экстремальных парений при 100-градусной жаре.
«Баня — это комплексный подход. Необходим мягкий, планомерный прогрев, не торопясь: начинаем с 42-45 градусов. И в целом в парной выше температуры +50, максимум +60 градусов не поднимаемся», — рассказал банщик.
По словам мастера, именно такой щадящий режим запускает главные процессы исцеления: стимулируется микроциркуляция крови, ускоряется метаболизм и, что немаловажно, организм начинает активно вырабатывать эндорфины — а это отличный помощник в исцелениях от огромного количества заболеваний.
С чего все начиналось
Путь Демина к его делу начался задолго до специальной военной операции. Уже 16 лет он проводит фестивали здоровья, собирая единомышленников. Поворотный момент наступил в 2017 году, когда к нему приехали товарищи из Луганска.
«Тогда ребята-казаки приехали помогать — охранять и поддерживать порядок. Их было человек 10, и они приехали прямо из зоны боевых действий. Одному я исправил заикание, другому — слух, третьему помог с шеей и спиной. Так и повелось», — сказал целитель.
С того момента поток желающих не иссякает. На протяжении почти 10 лет ветераны обращаются за помощью к Сергею.
Передвижная помощь
Демин не собирается останавливаться на достигнутом. Сейчас на его участке завершается строительство уникального объекта — мобильной бани-бочки. Ее особенность не только в мобильности, но и в доступности.
Двери шире, чем обычные: они рассчитаны на то, чтобы сюда свободно заезжал колясочник. Также обустроят пандус. Конструкция будет на гидравлике, позволяющей человеку удобно пересесть с коляски.
Уже в ближайшие дни, как только завершится монтаж, эта передвижная баня отправится в рейс по реабилитационным центрам. В планах — объезжать госпитали и санатории, чтобы помогать вставать на ноги тем, кто сегодня особенно в этом нуждается.