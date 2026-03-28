Мягкое парение и мобильная бочка. Как банщик из Подмосковья ставит на ноги ветеранов СВО

В Подмосковье уже почти 10 лет работает профессиональный банщик, массажист и целитель Сергей Демин, помогающий в реабилитации бойцов спецоперации. К нему обращаются за помощью при последствиях ранений, выпавших суставах, проблемах с кровообращением и во многих других случаях. Как банщику удается помогать ветеранам боевых действий и какой проект он запустит в ближайшее время — в материале 360.ru.

Баня с бережным подходом

Корреспондент 360.ru Дмитрий Степанищев побывал в гостях у Демина, чтобы своими глазами увидеть, как работает уникальная методика реабилитации. Восстановление здесь проходит не в лечебном кабинете, а в русской бане. Но подход Сергея кардинально отличается от экстремальных парений при 100-градусной жаре.

«Баня — это комплексный подход. Необходим мягкий, планомерный прогрев, не торопясь: начинаем с 42-45 градусов. И в целом в парной выше температуры +50, максимум +60 градусов не поднимаемся», — рассказал банщик.

По словам мастера, именно такой щадящий режим запускает главные процессы исцеления: стимулируется микроциркуляция крови, ускоряется метаболизм и, что немаловажно, организм начинает активно вырабатывать эндорфины — а это отличный помощник в исцелениях от огромного количества заболеваний.

С чего все начиналось

Путь Демина к его делу начался задолго до специальной военной операции. Уже 16 лет он проводит фестивали здоровья, собирая единомышленников. Поворотный момент наступил в 2017 году, когда к нему приехали товарищи из Луганска.