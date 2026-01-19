Опрос показал, что более 68% россиян считают посещение бани лучшим способом снятия стресса

Традиции русского банного досуга продолжают занимать важное место в культуре релаксации и оздоровления россиян. Гипермаркет «О’КЕЙ» провел опрос, чтобы определить особенности современных банных привычек и выявить новинки, появившиеся в традиционной практике. Об этом написал Life.ru .

Согласно результатам исследования, более 68% россиян считают посещение бани лучшим способом снятия стресса и восстановления энергии. Наибольшее количество поклонников традиционных русских банных традиций сосредоточено в зимний сезон, когда спрос на сопутствующую продукцию увеличивается на 60–70% по сравнению с летними месяцами. Наиболее популярными направлениями банных процедур остаются русская и финская баня, предпочитаемая большинством опрошенных (57%). Другие варианты, такие как турецкий хамам и японская офуро, пользуются меньшей популярностью.

Многие респонденты придают особое значение созданию атмосферы и выбору запахов. Большинство предпочитает традиционные хвойные ароматы, такие как пихта, кедр и можжевельник, которые ассоциируются с очищением и свежестью. Эфирные масла эвкалипта, мяты и ромашки используются реже, но также привлекают значительную долю любителей банных церемоний.

Традиционный веник продолжает оставаться главным элементом банного ритуала, его используют около половины опрошенных. Четверть россиян добавляют в процедуру ароматерапию, а около 18% проводят косметические процедуры, используя натуральные продукты, такие как мед и соли для очистки кожи. Популярные контрастные методы, такие как погружение в холодный бассейн или снег, практикуют 27% респондентов. Еще одна интересная тенденция — интеграция элементов осознанности, когда 15% после парилки устраивают короткие сессии медитации.