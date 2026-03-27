Россиянам рассказали о пользе бани для здоровья

Посещение бани оказывает целебное воздействие на организм при проблемах с кожей и может быть полезно для снятия стресса. Об этом «Газете.ru» рассказала главный архитектор и автор бани «Дюжина» Ольга Смоленская.

Она объяснила, что посещение классической русской бани — это не просто гигиена, а и сложный физиотерапевтический процесс, так как под воздействием высокой температуры организм глубоко прогревается. Сосуды начинают расширяться, метаболизм и лимфоток ускоряются.

Смоленская добавила, что в современных банных комплексах паротермальные печи обеспечивают получение мелкодисперсного пара («легкого пара»), не обжигающего слизистые дыхательных путей. Кроме того, он не создает избыточной нагрузки на сердце, что важно для новичков. По ее словам, банные процедуры принесут пользу и при проблемах с кожей, и для сердечно-сосудистой системы.

«При псориазе, нейродермите и экземе в стадии ремиссии баня помогает улучшить микроциркуляцию и отшелушивание ороговевших клеток. Глубокое раскрытие пор способствует выводу продуктов метаболизма, что буквально „освежает“ цвет лица», — сказала она.

Смоленская добавила, что баня также полезна людям с вегетососудистой дистонией (низким давлением), тем, кому нужно укрепить стенки сосудов или снять стресс («синдром мегаполиса»).

Ранее Минздрав рекомендовал мужчин — любителей бань и саун — отправлять на консультацию к урологу. При злоупотреблении банными процедурами у них могут снижаться показатели спермограммы.