Игорь Брынцалов поздравил Госавтоинспекцию Балашихи с профессиональным праздником

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил коллектив отдела ГИБДД в Балашихе с профессиональным праздником и 90-летием со дня образования Госавтоинспекции. Торжественное мероприятие прошло в ДК «Кучино».

Спикер регионального парламента поблагодарил сотрудников за работу. По его словам, инспекторы ежедневно вносят вклад в повышение безопасности на дорогах. Игорь Брынцалов вручил особо отличившимся сотрудникам почетные грамоты Мособлдумы.

«Спасибо за то, что в любую погоду, днем и ночью вы остаетесь на посту, вносите свою лепту в совершенствование дорожной сети, регулярно проводите комиссии по безопасности, делаете улицы комфортнее для водителей и пешеходов. Желаю вам здоровья, бодрости духа, благополучия вашим семьям и решения всех поставленных перед ведомством задач», — сказал он.

Глава Балашихи Сергей Юров отметил просветительскую работу со школьниками. Он напомнил об успехах Отряда юных инспекторов движения: ребята заняли первое место на всероссийских соревнованиях и сейчас готовятся к участию в международных состязаниях. Сергей Юров подчеркнул, что эти достижения — в том числе заслуга сотрудников отдела ГИБДД.

«Это заслуга не только педагогов, но и нашего отдела ГИБДД. Сегодня ребята показывают достойный пример своим сверстникам, и на них равняются. Спасибо вам за это большое», — сказал глава Балашихи.

С теплыми словами к коллегам обратился и начальник МУ МВД РФ «Балашихинское» полковник полиции Михаил Москаленко. Он отметил оперативность и слаженность работы подразделения: сотрудники ГИБДД зачастую первыми прибывают на место происшествия и оказывают существенное содействие другим службам. Михаил Москаленко пожелал коллегам здоровья, благополучия и успехов в службе.

Подразделение в Балашихе — одно из крупнейших в Подмосковье. Его история берет начало 28 декабря 1956 года. Сегодня в подразделении служат более 200 сотрудников под руководством Ивана Теплова. Они обеспечивают безопасность дорожного движения на почти 600 километрах улично‑дорожной сети городских округов Балашиха и Реутов.