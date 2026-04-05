Готовимся к Пасхе. Почти 200 ярмарок заработали в Подмосковье
В Подмосковье в апреле заработали почти 200 ярмарок
В Московской области с наступлением весны начали работу десятки ярмарочных площадок. Жители региона могут приобрести свежие продукты, фермерские деликатесы, а также товары для дачи и дома.
По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, в апреле запланировали открытие 186 ярмарок в 39 муниципалитетах региона. Больше всего торговых точек работает в Красногорске, Щелкове и Зарайске.
От фруктов до деликатесов
Одной из популярных площадок стала ярмарка в Лобне. Здесь представили широкий ассортимент — от сезонных фруктов до мясной и рыбной продукции. Особым спросом пользуются гранаты, клубника, голубика и свежевыжатые соки.
«Я бы хотел обратиться к жителям Лобни, чтобы они ходили именно на ярмарку за свежими продуктами. Здесь все действительно свежее — и колбаса, и рыба, и фрукты. Можно спокойно покупать и для детей», — рассказал продавец Алсурат.
Ассортимент ярмарок включает также мед, соленья, молочную продукцию и даже одежду.
«У нас богатый выбор: колбасы, молочная продукция, рыбные деликатесы, фрукты, мед с частной пасеки, соленья тамбовские, можно приобрести саженцы. Сейчас добавились и пасхальные товары — цветы, украшения», — отметила администратор ярмарки в Лобне Ирина Сальникова.
Спрос на дачные товары и фермерскую продукцию
С началом дачного сезона жители активно приобретают рассаду, саженцы и садовый инвентарь. На ярмарках можно найти продукцию как местных производителей, так и гостей из других регионов и стран. В Химках, например, свою продукцию представляют фермеры из Белоруссии.
«Мы сами варим сыры и привозим их из разных городов — Могилева, Бреста, Витебска. Могу угостить. Года четыре занимаемся. Людям нравится, что продукция натуральная, многие возвращаются за добавкой», — поделилась продавщица Мария.
Пасхальные ярмарки и новые площадки
В ближайшие дни в Подмосковье откроются тематические площадки «Пасхальный праздник». Там можно будет купить традиционные угощения и праздничные товары. Всего в регионе планируют продолжать развитие ярмарочной торговли, чтобы сделать свежие продукты доступнее, а сами площадки — удобным местом для прогулок и покупок.