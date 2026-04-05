Готовимся к Пасхе. Почти 200 ярмарок заработали в Подмосковье

В Московской области с наступлением весны начали работу десятки ярмарочных площадок. Жители региона могут приобрести свежие продукты, фермерские деликатесы, а также товары для дачи и дома.

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, в апреле запланировали открытие 186 ярмарок в 39 муниципалитетах региона. Больше всего торговых точек работает в Красногорске, Щелкове и Зарайске.

От фруктов до деликатесов

Одной из популярных площадок стала ярмарка в Лобне. Здесь представили широкий ассортимент — от сезонных фруктов до мясной и рыбной продукции. Особым спросом пользуются гранаты, клубника, голубика и свежевыжатые соки.

«Я бы хотел обратиться к жителям Лобни, чтобы они ходили именно на ярмарку за свежими продуктами. Здесь все действительно свежее — и колбаса, и рыба, и фрукты. Можно спокойно покупать и для детей», — рассказал продавец Алсурат.