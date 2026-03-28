Северная сказка. Где в Подмосковье прокатиться на оленях, пока не растаял снег
Весна в средней полосе России — время переменчивое. Снег может неожиданно пойти даже в апреле. Но есть формат отдыха, который одинаково хорош для выходного дня в любой день этого капризного сезона — поездка на оленьи фермы. В Подмосковье работает несколько ферм, где можно не только прокатиться с ветерком в упряжке, но и прикоснуться к культуре народов Севера, сделать красивые фото. О лучших локациях — в материале 360.ru.
Этнопарк «Кочевник»
Адрес: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, окрестности города Хотьково.
Это, пожалуй, самый известный этнопарк Подмосковья. Мимо него сложно проехать: с трассы сразу заметны колоритные юрты, чумы и вольеры с животными. «Кочевник» — это не просто ферма, а практически полноценный культурно-образовательный центр.
Чем заняться:
Катание на упряжке. Здесь можно прокатиться с ветерком на северных оленях. Длительность круга обычно небольшая, но эмоций хватит надолго.
Экскурсии и быт. В программу входит лекция о кочевых народах Севера. Посетители могут зайти в настоящую монгольскую юрту или ненецкий чум, внутри которых даже в прохладную погоду натоплено, гостей угостят горячим чаем.
Зоодвор. Помимо оленей, здесь живут двугорбые верблюды, яки и лошади. Для детей проводят мастер-классы по росписи деревянных игрушек и плетению.
Кормить животных привезенным кормом запрещено — можно нанести вред их пищеварительной системе. Корм (ведерки с вкусняшками) можно приобрести на месте у сотрудников.
Проживание
Если захочется задержаться, на территории есть кемпинг (летом) или возможность арендовать юрту/чум на сутки. Ночевка в окружении животных — поверьте, эмоции незабываемые.
Цены на билеты (вход + экскурсия):
- Взрослые (выходные и праздники): 900 рублей.
- Дети (5-14 лет): 500 рублей.
- Студенты: 500 рублей.
- Пенсионеры: 350 рублей.
- Многодетные родители: 700 рублей.
Катание на оленях оплачивается отдельно.
Ферма «Северный олень»
Адрес: Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, деревня Анциферово, улица Зеленая, 1.
Эта ферма — пример трогательного отношения к животным. Ее основатель, бывший подводник Александр Бондарчук, в 2003 году выкупил оленей, предназначенных на убой, и перевез их с Кольского полуострова в Подмосковье. Сегодня здесь на площади в три гектара обитают 15 ухоженных особей, а количество гостей исчисляется сотнями.
Чем заняться:
Катание в лесу. В отличие от многих парков, здесь упряжки катают не по манежу, а по полю или сосновому лесу, что создает полное погружение в природу.
Экскурсии с каюром. Погонщики в национальной одежде расскажут о традициях и быте народов Севера.
Мастер-классы. От изготовления северных оберегов до уроков по нанесению петроглифов (древних наскальных рисунков) и плетения ненецких кос. Расписание лучше отслеживать в соцсетях фермы.
Из-за популярности места записываться на экскурсию лучше заранее. Сейчас ферма временно закрыта на ветеринарное обслуживание и подготовку к следующему сезону, однако совсем скоро снова начнет принимать гостей.
Цены:
- Взрослый билет: 500 рублей.
- Детский билет (3–16 лет): 400 рублей (дети до двух лет — бесплатно).
- Льготный взрослый (пенсионеры, многодетные, инвалиды): 400 рублей.
- Льготный детский: 300 рублей.
Катание также оплачивается отдельно.
Ферма WalkService
Адрес: Московская область, город Дзержинский, улица Лесная, 38.
Это ближайшая к столице подобная локация. Если нет готовности или желания ехать за 100 километров от Москвы, то WalkService станет идеальным вариантом для вылазки на полдня. Посетителям предлагается два варианта времяпрепровождения: только катание или полноценная экскурсия.
Чем заняться:
Чай в юрте. В программу экскурсии входит чаепитие в традиционном жилище, где гид рассказывает о жизни за полярным кругом и быте оленеводов.
Кормление. Здесь разрешают кормить животных, но важно помнить: хлеб и морковь оленям не подходят. Идеальное лакомство — грибы или ягоды (можно привезти с собой или приобрести на месте).
Цены (в выходной день):
- Катание на оленях: от 900 рублей для взрослых, дети до трех лет в сопровождении взрослого — бесплатно.
- Экскурсия (вход + программа): от 1390 рублей для взрослых, 990 рублей для детей от четырех до 14 лет.
Катание в стоимость экскурсии не входит.
Ферма в Рузе Zooleni
Адрес: Московская область, Рузский муниципальный округ, Землячество Казаков независимое, 47, близ деревни Лихачево.
Zooleni позиционирует себя как ферму с максимально приближенными к естественным условиям содержания животных. Здесь нет высоких барьеров, что позволяет делать отличные фотографии и наблюдать за обитателями с близкого расстояния. Животные привыкли к гостям, поэтому не боятся и ведут себя спокойно. Со стороны они кажутся совершенно ручными.
Кроме того, это не просто оленья ферма, а настоящий питомник под открытым небом. Помимо северных и пятнистых оленей, маралов и яков, здесь обитают:
- Буйволы и ослики;
- Альпийские, нубийские и камерунские козы;
- Полярные песцы, дикобразы, енотовидные собаки;
- Множество разновидностей птиц: лебеди, аисты, фазаны, совы.
Цены:
- Взрослые: 1000 рублей.
- Дети (от трех до семи лет), пенсионеры, многодетные семьи: 700 рублей.
- Дети до трех лет, инвалиды, участники боевых действий: бесплатно.
Чтобы поездка не разочаровала
- Стоит учитывать, что марте и апреле наличие услуги катания в разных парках напрямую зависит от погоды, поэтому перед выездом лучше связаться с локацией и уточнить актуальную информацию.
- Одевайтесь по погоде. Даже если в столице тепло, в Подмосковье ветер может оказаться пронизывающим, да и весеннюю слякоть никто не отменял. Одежда должна быть непродуваемой, а обувь — удобной и непромокаемой. Лучше одеваться слоями, чтобы иметь возможность снять одну из вещей, когда станет жарко.
- Бронируйте экскурсии заранее. В выходные дни на популярные фермы обязательно нужно предварительно записаться, обозначив мероприятия, в которых хочется поучаствовать, в противном случае мест может не быть.
- Семейный формат. При поездках с маленькими детьми стоит обратить внимание на наличие на ферме разных видов развлечений, чтобы иметь возможность подобрать самое интересное для малыша, а также теплых помещений для перерывов в прогулках на свежем воздухе.