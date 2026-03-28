Северная сказка. Где в Подмосковье прокатиться на оленях, пока не растаял снег

Весна в средней полосе России — время переменчивое. Снег может неожиданно пойти даже в апреле. Но есть формат отдыха, который одинаково хорош для выходного дня в любой день этого капризного сезона — поездка на оленьи фермы. В Подмосковье работает несколько ферм, где можно не только прокатиться с ветерком в упряжке, но и прикоснуться к культуре народов Севера, сделать красивые фото. О лучших локациях — в материале 360.ru.

Этнопарк «Кочевник»

Адрес: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, окрестности города Хотьково.

Это, пожалуй, самый известный этнопарк Подмосковья. Мимо него сложно проехать: с трассы сразу заметны колоритные юрты, чумы и вольеры с животными. «Кочевник» — это не просто ферма, а практически полноценный культурно-образовательный центр.

Чем заняться:

Катание на упряжке. Здесь можно прокатиться с ветерком на северных оленях. Длительность круга обычно небольшая, но эмоций хватит надолго.

Экскурсии и быт. В программу входит лекция о кочевых народах Севера. Посетители могут зайти в настоящую монгольскую юрту или ненецкий чум, внутри которых даже в прохладную погоду натоплено, гостей угостят горячим чаем.

Зоодвор. Помимо оленей, здесь живут двугорбые верблюды, яки и лошади. Для детей проводят мастер-классы по росписи деревянных игрушек и плетению.

Кормить животных привезенным кормом запрещено — можно нанести вред их пищеварительной системе. Корм (ведерки с вкусняшками) можно приобрести на месте у сотрудников.

Проживание

Если захочется задержаться, на территории есть кемпинг (летом) или возможность арендовать юрту/чум на сутки. Ночевка в окружении животных — поверьте, эмоции незабываемые.

Цены на билеты (вход + экскурсия):

Взрослые (выходные и праздники): 900 рублей.

Дети (5-14 лет): 500 рублей.

Студенты: 500 рублей.

Пенсионеры: 350 рублей.

Многодетные родители: 700 рублей.

Катание на оленях оплачивается отдельно.