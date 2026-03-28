Северная сказка. Где в Подмосковье прокатиться на оленях, пока не растаял снег

Весна в средней полосе России — время переменчивое. Снег может неожиданно пойти даже в апреле. Но есть формат отдыха, который одинаково хорош для выходного дня в любой день этого капризного сезона — поездка на оленьи фермы. В Подмосковье работает несколько ферм, где можно не только прокатиться с ветерком в упряжке, но и прикоснуться к культуре народов Севера, сделать красивые фото. О лучших локациях — в материале 360.ru.

Этнопарк «Кочевник»

Адрес: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, окрестности города Хотьково.

Это, пожалуй, самый известный этнопарк Подмосковья. Мимо него сложно проехать: с трассы сразу заметны колоритные юрты, чумы и вольеры с животными. «Кочевник» — это не просто ферма, а практически полноценный культурно-образовательный центр.

Чем заняться:

Катание на упряжке. Здесь можно прокатиться с ветерком на северных оленях. Длительность круга обычно небольшая, но эмоций хватит надолго.

Экскурсии и быт. В программу входит лекция о кочевых народах Севера. Посетители могут зайти в настоящую монгольскую юрту или ненецкий чум, внутри которых даже в прохладную погоду натоплено, гостей угостят горячим чаем.

Зоодвор. Помимо оленей, здесь живут двугорбые верблюды, яки и лошади. Для детей проводят мастер-классы по росписи деревянных игрушек и плетению.

Кормить животных привезенным кормом запрещено — можно нанести вред их пищеварительной системе. Корм (ведерки с вкусняшками) можно приобрести на месте у сотрудников.

Проживание

Если захочется задержаться, на территории есть кемпинг (летом) или возможность арендовать юрту/чум на сутки. Ночевка в окружении животных — поверьте, эмоции незабываемые.

Цены на билеты (вход + экскурсия):

Катание на оленях оплачивается отдельно.

Ферма «Северный олень»

Адрес: Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, деревня Анциферово, улица Зеленая, 1.

Эта ферма — пример трогательного отношения к животным. Ее основатель, бывший подводник Александр Бондарчук, в 2003 году выкупил оленей, предназначенных на убой, и перевез их с Кольского полуострова в Подмосковье. Сегодня здесь на площади в три гектара обитают 15 ухоженных особей, а количество гостей исчисляется сотнями.

Чем заняться:

Катание в лесу. В отличие от многих парков, здесь упряжки катают не по манежу, а по полю или сосновому лесу, что создает полное погружение в природу.

Экскурсии с каюром. Погонщики в национальной одежде расскажут о традициях и быте народов Севера.

Мастер-классы. От изготовления северных оберегов до уроков по нанесению петроглифов (древних наскальных рисунков) и плетения ненецких кос. Расписание лучше отслеживать в соцсетях фермы.

Из-за популярности места записываться на экскурсию лучше заранее. Сейчас ферма временно закрыта на ветеринарное обслуживание и подготовку к следующему сезону, однако совсем скоро снова начнет принимать гостей.

Цены:

Катание также оплачивается отдельно.

Ферма WalkService

Адрес: Московская область, город Дзержинский, улица Лесная, 38.

Это ближайшая к столице подобная локация. Если нет готовности или желания ехать за 100 километров от Москвы, то WalkService станет идеальным вариантом для вылазки на полдня. Посетителям предлагается два варианта времяпрепровождения: только катание или полноценная экскурсия.

Чем заняться:

Чай в юрте. В программу экскурсии входит чаепитие в традиционном жилище, где гид рассказывает о жизни за полярным кругом и быте оленеводов.

Кормление. Здесь разрешают кормить животных, но важно помнить: хлеб и морковь оленям не подходят. Идеальное лакомство — грибы или ягоды (можно привезти с собой или приобрести на месте).

Цены (в выходной день):

Катание в стоимость экскурсии не входит.

Ферма в Рузе Zooleni

Адрес: Московская область, Рузский муниципальный округ, Землячество Казаков независимое, 47, близ деревни Лихачево.

Zooleni позиционирует себя как ферму с максимально приближенными к естественным условиям содержания животных. Здесь нет высоких барьеров, что позволяет делать отличные фотографии и наблюдать за обитателями с близкого расстояния. Животные привыкли к гостям, поэтому не боятся и ведут себя спокойно. Со стороны они кажутся совершенно ручными.

Кроме того, это не просто оленья ферма, а настоящий питомник под открытым небом. Помимо северных и пятнистых оленей, маралов и яков, здесь обитают:

Цены:

Чтобы поездка не разочаровала

