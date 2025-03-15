Почти 20 оленей отправили самолетом из Тикси в Якутск

Грузовой авиарейс доставил 18 ездовых оленей из поселка Тикси в Якутск. Перевозчиком выступила авиакомпания «Полярные авиалинии», сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Три часа потребовалось домашним северным оленям, чтобы преодолеть тысячу километров между Тикси и Якутском», — отметил он.

Для комфортного перелета животных салон Ан-26 застелили непромокаемой тканью и посыпали опилками. Также внутри салона установили временное заграждение.

Живой груз перевозили в сопровождении оленеводов, которые следили за состоянием животных, которые будут участвовать в мероприятиях во время IV Съезда оленеводов Якутии.

Ранее в сафари-парк «Тайган» и зоопарк «Сказка» в Крыму доставили около 800 пострадавших от разлива нефтепродуктов птиц в Керченском проливе. В общей сложности волонтеры обнаружили около 5678 пернатых, вымазанных в мазуте.