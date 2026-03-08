Северным оленям в России хотят выдать генетические паспорта

Ученые из Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН предложили ввести генетические паспорта для северных оленей. Это поможет улучшить процесс селекции животных, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе учреждения.

«Ученые СПб ФИЦ РАН предлагают организовать точный и постоянный учет происхождения северных оленей — создание генетических паспортов», — отметили в центре.

Этот шаг может решить проблемы, с которыми сталкивается селекция северных оленей в России. Генетический паспорт — это запись в племенной книге, где указаны порода, пол, возраст, индивидуальный номер и ДНК животного.

Для создания паспортов можно использовать специальное ПО, которое уже применяется в других областях животноводства.

