Встреча волонтеров прошла в Можайском округе

В Можайском культурно-досуговом центре 10 сентября прошла образовательная встреча для участников добровольческих организаций. Более 30 волонтеров и порядка 15 руководителей объединений округа обсудили, как делать добрые дела эффективно.

Спикером встречи выступила региональный координатор движения «Волонтеры Подмосковья» Елизавета Федорова. Она рассказала, где и как каждый может быть полезен, о конкретных площадках для помощи, о том, как запустить свой проект и найти единомышленников.

Кульминацией дня стал круглый стол. Участники рассказывали о себе, своих объединениях и проектах. Среди них были серебряные волонтеры, студенты из Всероссийского студенческого корпуса спасателей, педагоги, общественные деятели, представители Молодежного парламента. Они делились не только успехами, но и приятными событиями, которые случаются на волонтерском пути.

Эта встреча — часть большой серии, которая пройдет в 56 муниципалитетах Московской области. Организаторы уверены: чем больше таких живых площадок, тем сильнее будет добровольческое сообщество региона. А значит, больше добрых дел случится там, где они нужны.