Финалисты конкурса «Лидеры АПК» посетили ведущие предприятия Подмосковья

Сегодня мы не просто рассказали коллегам о достижениях агропромышленного комплекса Подмосковья, а показали их в работе. Когда своими глазами видишь, как искусственный интеллект контролирует качество молочной продукции, как геномные технологии помогают совершенствовать селекцию или как автоматизировано современное промышленное цветоводство, понимаешь, что высокие технологии уже стали неотъемлемой частью сельского хозяйства. Для нас важно, чтобы участники программы увезли с собой не только новые впечатления, но и практические решения, которые смогут применять в своих регионах.

Виталий Мосин