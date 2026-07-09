Финалисты конкурса «Лидеры АПК» посетили ведущие предприятия Подмосковья
Победители и финалисты всероссийского конкурса «Лидеры АПК» познакомились с работой ведущих предприятий агропромышленного комплекса Подмосковья. Визит состоялся в рамках программы наставничества при поддержке комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
В поездке приняли участие руководители и специалисты предприятий отрасли, представители органов власти и научного сообщества.
Вместе с ними производственные площадки посетили председатель профильного комитета Совета Федерации Александр Двойных и министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Виталий Мосин.
Опыт Московской области для управленцев в АПК бесценен. Регион занимает лидирующие позиции по ряду направлений — переработке молока, производству овощей защищенного грунта, науке. В агропромышленном комплексе ферма, геномный центр или перерабатывающий комплекс становятся настоящей учебной площадкой.
Александр Двойных
Участникам показали современные технологии, которые применяют в молочной промышленности, геномной селекции и промышленном цветоводстве.
Первой точкой маршрута стал молочный комбинат «Чеховский», где гости ознакомились с роботизированными производственными линиями, цифровым контролем качества продукции и разработкой новых биотехнологических решений.
Затем делегация посетила центр геномной селекции «Мираторг-Генетика» в Домодедове, где ежегодно проводят свыше 400 тысяч генетических исследований сельскохозяйственных животных.
Завершилась программа в тепличном комплексе «Подосинки» в Раменском округе, где участникам продемонстрировали автоматизированную систему выращивания роз, позволяющую ежегодно производить около 30 миллионов цветов.
Сегодня мы не просто рассказали коллегам о достижениях агропромышленного комплекса Подмосковья, а показали их в работе. Когда своими глазами видишь, как искусственный интеллект контролирует качество молочной продукции, как геномные технологии помогают совершенствовать селекцию или как автоматизировано современное промышленное цветоводство, понимаешь, что высокие технологии уже стали неотъемлемой частью сельского хозяйства. Для нас важно, чтобы участники программы увезли с собой не только новые впечатления, но и практические решения, которые смогут применять в своих регионах.
Виталий Мосин
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья отметили, что опыт региональных предприятий поможет повысить эффективность развития агропромышленного комплекса в российских регионах.