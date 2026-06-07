Сегодня 05:11 Фестивальное лето в Москве и Подмосковье. Куда сходить с июня по август 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Подмосковье

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Лето в Москве и Подмосковье ожидается не только жаркое, но и увлекательное. Одновременно с музыкальным фестивалем «Солома» пройдет дореволюционная реконструкция «Шереметев-фест». Рокерский «Доброфест» переедет в «Москино», а в Волоколамском городском округе соберутся лучшие дрифтеры России. 360.ru разузнал о самых интересных фестивалях сезона.

Московский джазовый фестиваль К открытию Московского джазового фестиваля 8 июня в концертном зале имени Чайковского народный артист России Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр подготовили новую музыкально-театральную программу со специальным гостем. Там же 14 июня состоится закрытие, на котором Бутман с актером Сергеем Безруковым представят премьеру музыкально-поэтического спектакля «Слово о полку Игореве».

Фото: Roman Denisov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Основная программа пройдет с 9 по 13 июня на разных площадках Москвы. Главной станет сад «Эрмитаж», где выступят Виктор Добронравов & LRK Trio, Петр Дранга, Петр Налич, Алексей Гоман и «Маленький оркестр», Billy`s Band, Квартет Игоря Бутмана & Fantine, Илиана Санчес с оркестром, ВИА «Пролетарское танго» и другие исполнители. В «Зарядье», парке Горького и на ВДНХ, кроме известных джазменов, на сцену выйдут 103 лучших молодежных джаз-коллектива, отобранных по итогам всероссийского конкурса. «Лето. Дети. Парк» в Котельниках Детский фестиваль в Кузьминском лесопарке намечен на 10 июня. Программа стартует возле сцены, где гостей встретят персонажи мультфильмов.

Фото: РИА «Новости»

На открытии «Лето. Дети. Парк» пройдет флешмоб, затем мастер-класс и анимационная программа. Закончится фестиваль спортивной программой и концертом. Фестиваль большого дрифта RDS Fest — 2026 Пройдет 20 июня в Волоколамском городском округе на Moscow Raceway, первой в России гоночной трассе высочайшей категории. RDS Fest — 2026 посвящен Году единства народов России, поэтому хедлайнерами станут пилоты Гран-при Российской дрифт-серии и Открытого чемпионата из разных уголков страны. В программу вошли свободные заезды RDS Matsuri по двум конфигурациям трассы, STAR PER STARS AIMOL Challenge для пилотов-любителей, поездка с пилотом в настоящем дрифт-корче, лекторий и выставка.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Самым ожидаемым событием станет «Супербитва» между сильнейшими гонщиками — Георгием Чивчяном из Красноярска, Романом Тиводаром из Сочи, Антоном Козловым из Ульяновска. «Фестиваль роз и ботанических затей» в Архангельском Ежегодный фестиваль пройдет в музее-заповеднике «Архангельское» 20 и 21 июня. За музыкальное сопровождение отвечают камерный оркестр VOX CORDIS, ансамбль виолончелистов Москвы, квартет саксофонов Insight. Они исполнят произведения классической музыки.

Фото: РИА «Новости»

В Историческом саду покажут хореографические номера, в выставочном пространстве — сортовые розы и растения-компаньоны. В музее пройдут пленэры «Ботаническая иллюстрация» и «Розовая акварель», а также детская программа с квестом «Найди клад фей», мастер-классом «Домик для феи» и спектаклем «Сказки старого сада». «Традиция» с Ay Yola и Пелагеей Большой семейный фестиваль под открытым небом состоится 20 и 21 июня. В кинопарке «Москино» соберутся звезды русского фольклора, классики и рока, писатели, актеры, историки и художники. Первый день «Традиции» начнется с пленэра в белой ротонде, хороводов и мастер-классов на Соборной площади. Гости научатся плести венки и косы, мастерить из соломы, делать матрешку из фетра.

Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press / www.globallookpress.com

Молодые дизайнеры покажут свои наработки, поэты прочтут стихи. Выездной музей народной музыки расскажет о традиционных инструментах. На нескольких сценах выступят группа Ay Yola, Пелагея, хор Данилова монастыря. Писатель Захар Прилепин присоединится к группе «Лампасы» и хору «Любава» с фолк-рок программой «Тума поет». Мастер-классы продолжатся во второй день фестиваля. Пройдут лекции о прялке, спектакли, показы моды. С концертами выступят Джанго, группы «Калинов мост» и «Любэ». Музыкальный фестиваль «Солома» В кинопарке «Москино» 27 и 28 июня пройдет музыкальный фестиваль «Солома», объединяющий разные форматы творчества. Организаторы подготовили мастер-класс по аквагриму, постановочные съемки по сценариям любимых фильмов и диджитал-аттракционы.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Хедлайнерами фестиваля стали Zivert и Uma2rman. На сцену выйдут также Маша Фэй, Антоха МС и IOWA. Графские балы и театры на «Шереметев-фест» Парк «Останкино» на ВДНХ 27 и 28 июня совершит путешествие во времени. Он станет живой декорацией конца XVIII — начала XIX века для проведения второго иммерсивного фестиваля «Шереметев-фест», посвященного 275-летию графа Николая Шереметева. Темой фестиваля выбрана «Великолепная эпоха». Москвичей познакомят с культурой бала, традициями светских приемов, дворцовым этикетом и народными гуляниями.

Фото: Roman Denisov, Роман Ден/Global Look Press / www.globallookpress.com

Впервые на современной сцене пройдет спектакль «Расстроенная семья» по пьесе Екатерины II в постановке Малого театра. На летней эстраде зазвучат романсы, в дамском салоне гостям расскажут о моде, парфюмерии и прическах прошлого. На фестивале выступит звезда Конного театра Кремлевской школы верховой езды — миниатюрная лошадка Шелдон Стар, а артист Вадим Колодочкин покажет элементы дрессуры. Фестиваль завершится шоу спецэффектов, вдохновленным знаменитыми световыми иллюминациями шереметевских приемов. «Доброфест» в кинопарке «Москино» Один из крупнейших рок-фестивалей России возобновится после перерыва на новой для себя площадке в Троицком административном округе Москвы. «Доброфест» в 2026 году пройдет 4 и 5 июля в «Москино».

Фото: Andrei Ladygin/Russian Look / www.globallookpress.com

Организаторы обещали возродить атмосферу свободы, живой музыки и рок-сообщества. На фестивале выступят группы «Алиса», «Пилот», Cardio Killer, «Слот», «Северный флот», Jane Air и другие. Стартовал прием заявок на бракосочетание а-ля рус прямо на площадке «Доброфеста». Выездную регистрацию пар проведут в русском стиле, с хороводами, обрядом связывания рук рушником, квасом и петушками под «Горько!». Международный фестиваль циркового искусства «Идол-2026» В Большом цирке на проспекте Вернадского стартовал международный смотр цирковых артистов, который продлится до 7 июля. На фестиваль съехались акробаты, воздушные гимнасты, жонглеры, клоуны и эквилибристы из 12 стран, в том числе из Китая, КНДР, Мексики и Монголии.

Фото: РИА «Новости»

Гала-шоу участников «Идола» пройдут с 10 июня по 12 июля. Российский зритель увидит некоторые номера впервые. Фестиваль прогрессивной музыки SandlerFest 2026 На ВДНХ 18 и 19 июля съедутся музыканты со всей России — как именитые звезды, так и начинающие авторы. SandlerFest за семь лет проведения стал уникальной площадкой, где встречаются классическая музыка, рок и современные сценические технологии. В 2026 году фестиваль посвящен истории отечественного рока и музыке в женском исполнении. Заявки от участников принимаются в режиме онлайн и выносятся на суд публики.

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Группу, которая откроет фестиваль на Главной сцене в Зеленом театре ВДНХ, организаторы назовут 1 июля. Известно, что SandlerFest поделят на семь тематических площадок, пять из которых — для свободного посещения. Это «Рок-панорама», «Орион», «Акустика», New Generation и зона мастер-классов. «Русское поле» на Поклонной горе Ближе познакомиться со славянским искусством можно 22 августа в парке Победы на Поклонной горе. Это один из самых популярных фольклорных фестивалей России, за 15 лет проведения его посетили более четырех миллионов человек. Изюминкой «Русского поля» стали рекорды, которые устанавливают на фестивале. Участники варили почти две тысячи килограммов ленинградского рассольника, древнерусской кальи, каши, создавали самый большой в мире поднос, кокошник, лапоть, лаковую миниатюру.

Фото: РИА «Новости»

На «Музыкальной завалинке» в режиме нон-стоп будет играть народная музыка, на ярмарке мастеров — продаваться сувениры. На фестивале пройдут подвижные игры, хороводы, откроются мини-мастерские, зона исторической реконструкции, поэтические баталии и пленэры. Новшеством 2026 года станет «Поляна традиций» с настоящими обрядами и играми народов России.