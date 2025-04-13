Музыканты из Павловского Посада выступят на Московском джазовом фестивале

Победители получат возможность выступить на Московском джазовом фестивале, который пройдет с 9 по 15 июня. Конкурс направлен на выявление и поддержку молодых талантливых музыкантов в возрасте от 16 до 35 лет, а также студенческих и профессиональных камерных ансамблей и джаз-оркестров.

В конкурсе две номинации: камерные ансамбли от трех до 11 человек и джазовые оркестры (биг-бэнды). Авторитетное жюри отберет около 100 лучших коллективов, которые получат возможность выступить на концертах Московского джазового фестиваля. Победители также получат оплату проезда, проживания, внутренних трансферов и питания, бесплатное участие во всех активностях фестиваля.

Ранее, в 2024 году, в Павловском Посаде уже проводился Всероссийский конкурс молодежных джазовых коллективов, в котором приняли участие музыканты возрасте от 18 до 35 лет, студенты и преподаватели музыкальных отделений колледжей, училищ и вузов Московской области.

Участие в конкурсе предоставляет молодым музыкантам уникальную возможность заявить о себе на всероссийской сцене, обменяться опытом с коллегами и получить поддержку для дальнейшего развития в сфере джазовой музыки.