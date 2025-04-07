Трек башкирской группы Ay Yola занял первую строчку в украинском Apple Music

Песня башкирской группы Ay Yola Homay заняла первое место в Apple Music на Украине. Об этом в Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua» .

Композиция посвящена героине башкирского эпоса Хумай — дочери царя небесных птиц Сумрау и Солнца, которая превращалась в лебедя и помогала Урал-батыру бороться со злом.

Трек возглавил список из 100 популярных песен на Украине, причем обошел по прослушиваемости даже местных исполнителей.

Ранее группа Ay Yola обошла даже Леди Гагу с ее песней Abracadabra. Российский коллектив занял пятое место в рейтинге самых популярных треков Shazam.

Как рассказал продюсер коллектива Руслан Север, проект Ay Yola создали к 450-летию Уфы. Группа сочетает народные мотивы с современными звучаниями, создавая уникальные текстуры. Альбом основан на эпосе «Урал–Батыр», поэтому в каждой песне осмысливается это произведение.