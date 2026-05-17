Сегодня 03:48 Фестиваль «Маевский взлет» собрал 4 тысячи человек в Волоколамске

Молодежный научно-технический фестиваль «Маевский взлет» уже в четвертый раз прошел на авиабазе «Алферьево» в Волоколамском муниципальном округе. На мероприятии представили все факультеты Московского авиационного института (МАИ).

Показательные выступления парашютистов открыли программу молодежного фестиваля «Маевский взлет». На авиабазе под Волоколамском собрались лучшие спортсмены-парашютисты региона, они демонстрировали прыжки на точность, приземление и групповую акробатику под куполом. «Волнительно. Если это тренировочные прыжки — это уже обыденно. Показательные выступления волнительно, потому что тут от команды, от группы многое зависит», — рассказал спортсмен-парашютист сборной Московской области Иван Давыденко.

Фестиваль собрал разные поколения «маевцев»: опытные мастера парашютного спорта, окончившие вуз несколько десятилетий назад, приезжают сюда поддержать молодых коллег и оценить масштаб события. «Конечно же это праздник. И очень приятно такое количество молодежи, и одухотворенные лица у всех. Это прекрасно», — отметил спортсмен-парашютист, выпускник МАИ 1983 года Евгений Цветков.

На поле развернулась профориентационная площадка. Свои разработки представили разные институты МАИ и предприятия аэрокосмической отрасли. Для многих будущих абитуриентов — это возможность определиться со своей будущей профессией. «Эти специалисты крайне востребованы. Это инженеры — единственная профессия, которая создает что-то, не перераспределяет уже имеющееся, а именно создает. И вот мы их стараемся привлечь и сагитировать идти отдать себя, посвятить себя инженерной деятельности», — отметил проректор МАИ по учебной работе Дмитрий Козорез.

Фестиваль подтверждает статус международной образовательной площадки. На выставке авиамоделей и у стендов с беспилотниками много иностранных студентов, которые приехали в Россию осваивать сложнейшие технические специальности. «Мне нравится, что в МАИ есть много возможностей, много иностранцев, можно познакомиться с людьми из разных стран. Русские очень приятные люди. <…> Я хочу построить самолет без звука», — поделился студент из Гамбии Али Чам. Фестиваль авиации, науки и техники объединил на одной площадке около четырех тысяч человек. Интерактивные зоны, мастер-классы по ракетомоделированию и полету на виртуальных симуляторах помогли молодым исследователям сделать шаг навстречу будущей инженерной карьере.