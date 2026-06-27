«Единая Россия» поздравила выпускников Московской области
В Московской области в этом году школу заканчивают больше 100 тысяч девятиклассников и почти 40 тысяч учащихся 11-х классов. Их ждут торжественные линейки, балы и творческие площадки.
Секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил школьников с этим важным событием и отметил, что в Московской области созданы все условия для успешного старта во взрослую жизнь: в регионе работают сильные вузы и колледжи, научно-образовательные кластеры и современные производства.
«Позади школьные годы: первый звонок и последний, любимые учителя и верные друзья, победы и испытания. Школа — это целая жизнь, память о которой навсегда останется в сердце. А впереди первый по-настоящему взрослый шаг — выбрать профессию, поступить в университет. Нам очень нужны ваши энергия, смелость и свежий взгляд на привычные вещи. Не бойтесь больших целей, держитесь друг друга и верьте в себя», — напутствовал молодых людей председатель Мособлдумы.
В Орехово-Зуеве «Единая Россия» организует праздник для более чем 700 выпускников 11-х классов. Для молодежи подготовлены интерактивные площадки с использованием ИИ и VR-технологий: лазерное шоу на воде, мультимедийные активности, создание AI-карикатур с моментальной печатью, веломобили, мастер-классы по изготовлению памятных сувениров и другие развлекательные зоны.
В Электростали состоится бал медалистов в обновленном парке «Авангард». Для выпускников подготовили насыщенную программу: мастер-классы, запись подкастов, музыкальные сеты от диджеев, фотозоны и выступления артистов.
В Домодедово пройдет общегородской выпускной, где будут награждать стобалльников, а в программе вечера — творческий номер от учителей, выступление музыкальных групп «Аэрохит» и Soldaut, dj Артемий Zolotov и, конечно, танцы.
В Чехове партийцы также наградят лучших выпускников и их родителей. Отдельно отметят школьников, сдавших экзамены на 100 баллов. В программе вечера — концерт, традиционные вальсы, танцы и запуск воздушных шаров.