«Единая Россия» поздравила выпускников Московской области

В Московской области в этом году школу заканчивают больше 100 тысяч девятиклассников и почти 40 тысяч учащихся 11-х классов. Их ждут торжественные линейки, балы и творческие площадки.

Секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил школьников с этим важным событием и отметил, что в Московской области созданы все условия для успешного старта во взрослую жизнь: в регионе работают сильные вузы и колледжи, научно-образовательные кластеры и современные производства.

«Позади школьные годы: первый звонок и последний, любимые учителя и верные друзья, победы и испытания. Школа — это целая жизнь, память о которой навсегда останется в сердце. А впереди первый по-настоящему взрослый шаг — выбрать профессию, поступить в университет. Нам очень нужны ваши энергия, смелость и свежий взгляд на привычные вещи. Не бойтесь больших целей, держитесь друг друга и верьте в себя», — напутствовал молодых людей председатель Мособлдумы.