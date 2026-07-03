Брынцалов поздравил сотрудников ГИБДД Подмосковья с профессиональным праздником

В Красногорске на стадионе «Зоркий» состоялось торжественное мероприятие, посвященное 90-летию со дня образования Государственной инспекции безопасности дорожного движения. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов подмосковной Госавтоинспекции поздравили представители региональных властей и руководства МВД.

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов отметил, что за десятилетия существования службы ее сотрудники неизменно выполняли свой долг в самых сложных условиях, обеспечивая безопасность граждан и общественный порядок.

В Великую Отечественную войну, в горячих точках, в контртеррористической операции на Северном Кавказе, в ликвидации последствий землетрясений, стихийных бедствий, аварии на Чернобыльской АЭС — везде служба профессионально выполняла свой долг. И как бы ни называлась она в разные времена, меняя аббревиатуру, профессионализм и четкое выполнение поставленных задач, — это всегда то, что ее отличало. Сегодня инспекторы продолжают работу в сложнейших условиях. От имени Московской областной думы искренне благодарю вас за верность присяге и высочайший профессионализм.

В рамках церемонии спикер регионального парламента вручил наиболее отличившимся сотрудникам Госавтоинспекции Московской области почетные грамоты и благодарственные письма.

От имени губернатора Московской области Андрея Воробьева участников праздника поздравил вице-губернатор региона Владимир Локтев, который поблагодарил сотрудников службы за ответственную работу и вклад в обеспечение безопасности на дорогах Подмосковья.

К поздравлениям присоединился начальник ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков. Он подчеркнул, что подмосковные инспекторы несут службу в одном из самых сложных регионов страны с точки зрения транспортной инфраструктуры.

«Вам досталась непростая служба. И вы с честью исполняете свой долг. На сегодняшний день ни один субъект Российской Федерации не имеет такого протяжения дорог — федеральных, региональных и муниципальных, — как наша Московская область. Желаю здоровья, оперского везения и карьерного роста», — подчеркнул Виктор Пауков.