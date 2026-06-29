Более 300 общественных пространств благоустроили в Подмосковье за 7 лет

Мособлдума провела выездное заседание по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству. На нем обсудили вопросы благоустройства.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что за последние годы в Подмосковье благоустроили 329 общественных пространств, включая 71 парк, 73 сквера и 48 набережных.

«У нас действует целый ряд программ, которые охватывают самые разные запросы жителей. Например, это проект „Парки в лесу“. Мы бережно, аккуратно вписываем в подмосковные леса прогулочные дорожки, освещение, детские и спортивные площадки, лавочки. С 2019 года в рамках программы было благоустроено 43 парка», — сказал Игорь Брынцалов.

По программе губернатора с 2019 года обновили более четырех тысяч детских площадок. Также в Подмосковье обустроили 95 спортивных зон.

«Наши малые города и исторические поселения — постоянные участники и, что особенно важно, победители всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. С 2018 года у нас уже 52 победителя — 43 проекта реализованы, еще девять сейчас реализуются. Реальные изменения затронули более чем 4,1 миллиона жителей», — подчеркнул спикер Мособлдумы.

Работы по благоустройству основаны на наказах жителей. В недавно завершенном голосовании по выбору мест для облагораживания приняли участие почти 749 тысяч человек. По результатам опроса реализуют 56 проектов.

«Что касается дальнейших планов, в 2026 году завершается благоустройство 69 объектов, это в том числе 12 парков, 13 лесопарков, 10 набережных», — добавил Игорь Брынцалов.

Так, в Балашихе благоустроят Вишняковский лесопарк. Работы там начались еще в 2024 году и сейчас находятся на завершающей стадии. Там уже обустроили дорожки, освещение, видеонаблюдение, детские площадки, парковку.

Министерство благоустройства Подмосковья также разработало критерии доступности общественных территорий. Они включают пандусы и тактильные наземные указатели. Правила доступной среды учитывают при обустройстве туалетов, автостоянок, ограждений и лестниц.

В регионе ввели пилотный проект с использованием искусственного интеллекта, который выявляет переполненность урн, подтопления после дождя, сугробы, бесхозные вещи и нарушения правил выгула собак.