Сегодня 13:27 Деньги и секретность: почему на самом деле запретили Бакшевскую Масленицу в Подмосковье Бакшевскую Масленицу в Истре запретили из-за нарушений правил безопасности 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Подмосковье

Администрация Истры не согласовала Бакшевскую Масленицу в Румянцево из-за нарушений со стороны организаторов. Еще весной их предупреждали о необходимости утвердить мероприятие с правоохранителями и медиками, МЧС и пожарной службой, но этого никто не сделал.

Почему запретили Бакшевскую Масленицу в Румянцево Полиция категорически отказалась согласовывать массовое мероприятие в лесу из-за невыполнения организатором необходимых требований. Инициаторов праздника предупредили об этом заранее. Представители лесхоза тоже выступили против использования территории: после ее обследования специалисты выявили множество нарушений правил пожарной безопасности.

Не было и необходимой инфраструктуры: к месту проведения праздника машины спецслужб просто не смогли бы подъехать. То есть: в случае ЧС оперативно добраться до места и помочь тысячам человек было бы невозможно, а это важный момент, учитывая высокую травмоопасность праздника. Нарушение условий проживания: мероприятие предполагало палаточный лагерь и пребывание семей с детьми в лесу в течение трех дней без каких-либо договоров на медицинское и противопожарное обслуживание.

На территории Подмосковья сохраняется угроза теракта и опасность атаки украинских дронов. Все это требует обеспечить высокий уровень защищенности на площадке.

Предостережение для организаторов Организаторам задолго до даты проведения напомнили о невозможности проведения несогласованного празднования. Несколько дней назад правоохранители вынесли предостережение. «Администрация муниципального округа Истра всегда открыта к диалогу с инициативными группами и готова поддерживать народные традиции, но только при условии неукоснительного соблюдения закона и безопасности жителей», — сообщала глава округа Татьяна Витушева. Она добавила, что на территории Истры в парках и учреждениях культуры традиционно проводятся масленичные гуляния. С 21 по 22 проходят более 20 тематических мероприятий.

Кто организовал Бакшевскую Масленицу в Румянцево Главный организатор — Юрий Зорин из Москвы. Еще в августе 2025 он обратился в администрацию о намерении провести Масленицу в истринском лесу. С ноября полиция пыталась выйти с ними на связь. Звонили, звали на встречи, чтобы обсудить обеспечение порядка, где будут стоять врачи, как туда проехать пожарным. Инициаторы праздника не брали трубку, в отдел не приходили и решили делать все по-своему.

Деньги и «секретность» В Сети полно видео с прошлых лет: давка, толпа и люди в снегу. Сами участники писали, что пострадавших вывозили на снегоходах, потому что скорая туда проехать не могла. Организаторы любят рассказывать про «бесплатный праздник за дырку от бублика». Но по факту место проведения держали в секрете и сливали координаты только в закрытых чатах. Согласно комментариям, за это брали деньги — от 1000 до 2000 рублей с человека. Получается бизнес на доверии: формально вход бесплатный, но чтобы узнать точку, нужно заплатить.