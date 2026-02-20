Глава Истры Татьяна Витушева объяснила отмену Бакшевской Масленицы

Еще в сентябре прошлого года организаторы праздника получили от администрации ответ о возможности проведения Масленицы при условии согласования мероприятий с экстренными службами.

Сотрудники лесного хозяйства после обследования участка указали на многочисленные нарушения правил пожарной и санитарной безопасности, выявленные во время подготовки территории.

Площадка не располагает подъездными путями для спецслужб, поэтому в случае чрезвычайной ситуации спасатели и медики не смогли бы быстро попасть к месту скопления нескольких тысяч человек, что особенно важно с учетом повышенного риска травм.

Проект также предусматривал размещение палаточного лагеря и проживание людей с детьми в лесной зоне в течение трех дней без договоров на медицинское и противопожарное обслуживание.

Кроме того, в Подмосковье сохраняется уровень террористической угрозы и действует предупреждение об опасности атаки беспилотников. Эти факторы требуют усиленных мер защиты во время проведения массовых мероприятий.

Уведомления о недопустимости проведения Масленицы направили организаторам заранее, а за два дня до праздника сотрудники правоохранительных органов передали официальное предостережение.