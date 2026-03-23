Аренда по рублю. Полный гид по программе поддержки бизнеса в Подмосковье
В Подмосковье бизнес получил 300 объектов по программе «Недвижимость за 1 рубль»
В Московской области уже три года действует механизм поддержки для предпринимателей, который в рыночных условиях звучит как экономическая фантастика. Речь идет о программе «Недвижимость за 1 рубль», позволяющей бизнесу получить в аренду здание на льготных условиях. Объекты требуют вложений, однако предоставляются практически даром. Подробности — в материале 360.ru.
Здание под ремонт или реконструкцию
Программа действует в Подмосковье еще с 2023 года, и результаты говорят сами за себя. За время ее действия предпринимателям региона предоставили больше 300 объектов, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
По словам главы ведомства Екатерины Зиновьевой, только в прошлом году бизнес получил порядка 50 помещений или зданий.
«Все они требуют ремонта или реконструкции. Программа позволяет не только обеспечить бизнес локациями на льготных условиях, но и сократить число таких помещений», — пояснила она.
Сегодня предпринимателям доступны еще 134 объекта недвижимости. Лидером по количеству доступных лотов стала Шатура — там предлагается 22 объекта. В Богородском округе доступно 10 помещений, в Истре — восемь.
Как рассчитывается арендная плата?
Одна из ключевых особенностей программы — дифференцированный подход к стоимости аренды в зависимости от степени износа объекта. Это справедливый механизм, позволяющий бизнесу платить меньше, если здание потребует больших вложений.
- Если износ превышает 80%, годовая арендная плата составляет один рубль. Символическая ставка позволит инвестору направить свободные средства на восстановление объекта.
- Если износ менее 80%, аренда рассчитывается исходя из налоговой базы. Предприниматель платит 2,2% от кадастровой стоимости объекта.
По условиям программы, бизнес берет на себя обязательства по приведению здания или помещения в порядок в определенные сроки. На реконструкцию дается три года, на капитальный ремонт — 1,5 года.
Как подобрать и забронировать объект?
Все доступные объекты нанесены на инвестиционную карту Московской области. Это удобный навигатор для бизнеса, где можно оценить местоположение, площадь и другие актуальные характеристики помещения без лишних бюрократических барьеров.
Через сайт инвесткарты также можно подать заявку на получение выбранного объекта.