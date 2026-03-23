Аренда по рублю. Полный гид по программе поддержки бизнеса в Подмосковье

В Подмосковье бизнес получил 300 объектов по программе «Недвижимость за 1 рубль»

В Московской области уже три года действует механизм поддержки для предпринимателей, который в рыночных условиях звучит как экономическая фантастика. Речь идет о программе «Недвижимость за 1 рубль», позволяющей бизнесу получить в аренду здание на льготных условиях. Объекты требуют вложений, однако предоставляются практически даром. Подробности — в материале 360.ru.

Здание под ремонт или реконструкцию

Программа действует в Подмосковье еще с 2023 года, и результаты говорят сами за себя. За время ее действия предпринимателям региона предоставили больше 300 объектов, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

По словам главы ведомства Екатерины Зиновьевой, только в прошлом году бизнес получил порядка 50 помещений или зданий.

«Все они требуют ремонта или реконструкции. Программа позволяет не только обеспечить бизнес локациями на льготных условиях, но и сократить число таких помещений», — пояснила она.

Сегодня предпринимателям доступны еще 134 объекта недвижимости. Лидером по количеству доступных лотов стала Шатура — там предлагается 22 объекта. В Богородском округе доступно 10 помещений, в Истре — восемь.