Более 300 объектов предоставили бизнесу по программе «Недвижимость за 1 рубль

За время действия программы «Недвижимость за 1 рубль» в Подмосковье предприниматели получили более 300 объектов. Как сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, сегодня в рамках программы бизнесу доступно еще свыше 130 помещений и зданий.

«В Московской области продолжает работать программа имущественной поддержки бизнеса «Недвижимость за 1 рубль». Она позволяет предпринимателям получить в аренду помещение или здание. Все они требуют ремонта или реконструкции», — сказала Екатерина Зиновьева.

Стоимость годовой аренды зависит от износа объекта. Если износ помещения или здания превышает 80%, устанавливается годовая арендная плата в 1 рубль, если износ составляет менее 80%, то цена аренды будет рассчитываться исходя из размеров налога на недвижимость — 2,2% от кадастровой стоимости. В соответствии с условиями программы бизнес берет на себя обязательства в течение 1,5 лет провести капремонт или реконструкцию за 3 года.

Подобрать подходящее помещение, получить необходимую информацию, а также подать заявку на получение объекта можно на инвестиционной карте Московской области: https://invest.mosreg.ru/investor/map.