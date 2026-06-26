Сегодня 16:35 Андрей Воробьев: товарооборот Подмосковья и Белоруссии вырос в 2,5 раза за 5 лет 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

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Подмосковье приняло участие в форуме регионов России и Белоруссии в Минске. Ключевым событием стало пленарное заседание на тему экономического взаимодействия. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о реализации совместных проектов и основных направлениях сотрудничества региона и Союзного государства.

Белоруссия — один из наиболее важных партнеров Подмосковья. За последние пять лет товарооборот увеличился в 2,5 раза, а в прошлом году Московская область стала лидером среди регионов России в этом направлении. «Форум — важное событие для всех нас, потому что каждый из здесь присутствующих дорожит дружбой, историей, общей культурой. Наши президенты задают такой тон, в том числе и для регионального сотрудничества. Мы понимаем: чем больше компаний найдут себя на рынках России и Беларуси, тем больше выигрывают обе стороны», — отметил Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Особое внимание уделяется промышленной кооперации. Так, предприятие «Бецема» из Красногорска сотрудничает с Минским моторным и автомобильным заводами в производстве дорожной техники, Ногинский завод выпускает топливные насосы для тракторов «Беларус», а Коломенский завод поставляет БЕЛАЗу двигатели для карьерных самосвалов. «Мне кажется, именно на этом форуме начал происходить серьезный сдвиг: это уже не просто экспорт или импорт. Безусловно, нашими основными рынками остаются Россия и Беларусь. Но что если пойти дальше — объединить усилия для совместной экспансии туда, где мы можем быть по-настоящему конкурентными», — добавил губернатор.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В рамках форума было подписано соглашение между Серпуховским лифтостроительным заводом и «Могилевлифтмашем». Предприятия будут обмениваться передовыми решениями. Развивать сервисные сети и поставлять друг другу оборудование. «Мы прорабатываем перспективные совместные проекты. Речь идет о выводе на рынок автоматизированных парковочных систем, разработанных в Могилеве, и наших собственных уникальных систем подземного сбора мусора. Это по-настоящему взаимовыгодное партнерство, которое серьезно усилит позиции обоих предприятий на рынке», — отметил генеральный директор Серпуховского лифтостроительного завода Геннадий Перегудов. Андрей Воробьев поучаствовал во встрече председателя Совета Федерации Федерального собрания России Валентины Матвиенко, председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальи Кочановой и руководителей органов власти российских и белорусских регионов. Главы субъектов рассказали о совместных проектах и обменялись опытом.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В результате подписали соглашения о сотрудничестве между регионами. Так, Подмосковье будет работать совместно с Витебской областью для развития торговли, науки и социальной сферы. Ранее Андрей Воробьев встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Они обсудили совместные проекты и сотрудничество в области торговли, экономики и здравоохранения.