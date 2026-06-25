Сегодня 17:00 «Дорожим нашими отношениями». Воробьев — об укреплении сотрудничества Подмосковья и Белоруссии Андрей Воробьев: Подмосковье укрепит сотрудничество с Белоруссией 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Подмосковье

Белоруссия

Строительство

Андрей Воробьев

Рабочие места

Медицина

Заводы

Экономика

Образование

Экономическое, торговое и гуманитарное сотрудничество Подмосковья и Белоруссии обсудили на встрече губернатора Андрея Воробьева и президента республики Александра Лукашенко. Они поговорили о совместных проектах в рамках рабочего визита главы региона в Минск.

Белоруссия — один из ключевых внешнеэкономических партнеров Подмосковья. Регион занимает первое место в России по товарообороту с этим государством. За последние пять лет он вырос в 2,5 раза. В страну экспортируют оборудование, транспортные средства, сельскохозяйственные товары и многое другое. В то же время Белоруссия поставляет продукцию машиностроения, текстиль, продукты питания. Развитие экономики В Подмосковье работает более 120 предприятий с белорусским капиталом. В прошлом году в Воскресенске запустили производство волоконно-оптического кабеля «Белтеоекабель». Ежемесячно там выпускают более 1,3 тысячи километров продукции. На заводе создано 85 рабочих мест. В Подмосковье также подобрали площадку под строительство производственно-логистического комплекса Белорусской цементной компаниии. Там будут фасовать, выпускать и отгружать сухие смеси и железобетонные изделия.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Еще один проект запланировали в Химках. Там появится региональный центр Минского автомобильного завода. За последние два года подмосковные регоператоры закупили 169 мусоровозов МАЗ. Еще более 30 приобретут для Домодедова и Солнечногорска. Большим спросом пользуется и продукция Могилевского завода лифтового машиностроения. Только в прошлом году в Подмосковье установили более 100 лифтов, в этом году в планах — еще 150. «Приятно видеть вас в Беларуси. И в этом не только наши добрые братские отношения, но и основа всего — экономика. Московская область у нас ведущая, первое место занимает. Где-то там больше 15 миллиардов долларов товарооборот», — отметил Лукашенко.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Подмосковье поставило Минскому метрополитену 20 современных вагонов за год, в планах — еще 15. А предприятие «Щелково Агрохим» направило в Белоруссию почти 2,5 тысячи тонн средств защиты растений. Также в страну поставляют двигатели «Коломенского завода» и продукцию «Ногинского завода топливной аппаратуры». Отношения в сфере продовольствия В прошлом году Подмосковье закупило белорусских продуктов на 1,2 миллиарда долларов. Это мясная и молочная продукция, сладости и многое другое. При этом регион экспортировал товаров на 720 миллионов долларов.

Очень надеюсь, что и следующая встреча позволит нам говорить о дальнейшей динамике, взаимопонимании, о партнерстве двух стран, регионов. Андрей Воробьев

Медицина и образование Детские медицинские учреждения Подмосковья регулярно обмениваются практиками с белорусскими коллегами. Специалисты посещают форумы и консилиумы. Между медвузами действует более 20 соглашений. В прошлом году делегация медиков из Белоруссии посетили Научно-исследовательский клинический институт детства. При поддержке учреждения в мае в третий раз прошел международный форум «5П Детская медицина в Гомеле». В образовании между Подмосковьем и Белоруссией заключено 60 договоров между 18 колледжами и вузами. Совместно проводятся олимпиады, стажировки, конференции и другие мероприятия.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

«Наши дети знакомятся друг с другом, обмениваются знаниями. Порядка 600 ребят были у нас в Подмосковье, ну а Брест — это священное место для всех наших детей. Туда поток учеников, туристов не иссякает. Мы этим дорожим — это ценность, это наша общая история», — сказал Воробьев. Школьники посещают экскурсии и образовательные поездки, участвуют в программах обучения, творческих мастер-классах.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Ученые из Белоруссии участвуют в мегасайенс-проекте NICA, а Объединенный институт ядерных исследований в Дубне сотрудничает с 22 научными учреждениями республики. Также белорусские предприятия помогают в реализации инфраструктурных проектов, включая строительство Южно-Лыткаринской автодороги. «Будем обязательно работать вместе и делать все. Я очень переживаю за вас. Когда встречаюсь с президентом Путиным, мы много говорим о Московской области. Зная вас в деталях уже, еще больше проникаюсь уважением к тому труду, который вы вкладываете в развитие Московского региона вместе со своими коллегами», — отметил президент Белоруссии.