Андрей Воробьев: ЮЛА связала юг и восток Подмосковья единым скоростным маршрутом

Полный запуск Южно-Лыткаринской автодороги создал прямое транспортное сообщение между южными и восточными территориями Московской области. Как изменилась логистика для жителей Балашихи, Люберец, Лыткарина, Раменского и Ленинского округа, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал в своем телеграм-канале.

Раньше для многих поездок между этими территориями автомобилистам приходилось использовать Московскую кольцевую автодорогу, из-за чего маршрут существенно увеличивался.

В этом и был один из главных смыслов ЮЛА — связать наши города между собой, чтобы для поездки из одной части Подмосковья в другую не приходилось делать большой крюк через Москву. Теперь юг и восток области соединяет единый скоростной маршрут.

Для жителей Балашихи ЮЛА в связке с М-12 «Восток» открыла прямые маршруты к М-5 «Урал», А-105, М-4 «Дон» и М-2 «Крым» без необходимости заезжать на МКАД.

Время поездки из Балашихи в Люберцы или Видное, по приведенным губернатором расчетам, может сократиться до 30 минут против прежних полутора часов.

Запуск новых участков Южно-Лыткаринской автодороги уже отразился на транспортной ситуации в Люберцах. В августе среднесуточный трафик на Октябрьском проспекте снизился на 13%, а на Егорьевском шоссе — почти на 8%.

Изменилось и время поездки между федеральными трассами: дорога от М-5 до М-12 теперь занимает около 10 минут вместо 25–30 минут.

Для Лыткарина одним из ключевых результатов строительства стал новый мост через Москву-реку. Если раньше переправа на другой берег могла занимать около 40 минут, то теперь этот участок можно преодолеть всего за несколько минут.

Кроме того, прямое сообщение с Ленинским округом и выход на ЮЛА сократили время поездок к аэропортам Домодедово и Жуковский примерно в 2,5 раза.

Автодорога обеспечила Раменскому округу более удобный выход на южные и восточные направления, в том числе связь с М-5.

По расчетам, поездка из Раменского до аэропорта Домодедово теперь занимает около часа вместо прежних полутора часов. Время в пути до Видного сократилось примерно с одного часа 20 минут до 50 минут.

В Ленинском округе новая магистраль также изменила привычные маршруты. Дорога между Видным и Бутовом теперь занимает около 20 минут, а поездка до М-5 стала короче примерно на полчаса.

После полного запуска ЮЛА улучшилась и связь округа с восточной частью Подмосковья и трассой М-12.

Подробности о трассе ЮЛА читайте тут.