Конец эпохи крюков: ЮЛА соединила районы юго-востока Подмосковья

Южно-Лыткаринская автодорога, или ЮЛА, — крупный инфраструктурный проект Московской области, который кардинально меняет транспортную схему юга и юго-востока региона. Новая магистраль, которую полностью открыли 3 сентября, помогает быстрее перемещаться между городами Подмосковья, попадать на крупные федеральные трассы и в аэропорт Домодедово. Сколько будет стоить проезд и какие маршруты станут короче — разбираем в материале.

Почему Подмосковью понадобилась ЮЛА Идея строительства Южно-Лыткаринской автодороги обсуждалась много лет в связи с сильной транспортной загруженностью юго-востока Подмосковья. Существующая сеть перестала справляться с растущими потоками машин. Ключевых предпосылок было три. Во-первых, историческая разобщенность территорий. Проблема соединения Лыткарина с противоположным берегом Москвы-реки (в частности, с деревней Андреевское) существовала десятилетиями. Отсутствие прямой переправы вынуждало жителей делать многокилометровые крюки, превращая поездку в изнурительные часы стояния на перегруженных радиальных шоссе. Во-вторых, нагрузка на МКАД. Юго-восточный сектор области — Балашиха, Люберцы, Ленинский округ — переживал строительный бум, но вся транспортная связь этих растущих кластеров замыкалась на МКАД и нескольких вылетных магистралях (М-5 «Урал», М-4 «Дон», Носовихинское и Каширское шоссе).

Фото: Первый участок Южно-Лыткаринской автомагистрали открыли в Ленинском округе / Медиасток.рф

Именно здесь возникла главная потребность в полноценном дублере кольцевой дороги, который бы перехватил транзитные потоки между округами.

Наконец, отсутствовали хордовые маршруты. До появления ЮЛА добраться, например, из Видного в Люберцы или Балашиху можно было только через МКАД. Новая трасса была призвана соединить крупные города Подмосковья напрямую, по кратчайшему пути. Фактически это не просто дорога, а новый транспортный каркас, который забирает на себя часть транзитного потока. По предварительным расчетам, потенциальное снижение нагрузки на существующую сеть может достигать 30%. Финальная конфигурация современной магистрали составила 44,85 километра. Активная фаза строительства началась в конце 2019 года. Как проектировали магистраль Реализация столь масштабного проекта стала возможна благодаря концессионной модели — государственно-частному партнерству. Концессионером выступает компания «Лыткаринская платная дорога», а генеральным подрядчиком, который отвечает за стройку, — «Русские автомобильные дороги». Рабочую документацию разрабатывал известный отраслевой институт «Гипростроймост».

Фото: Строительство двух участков Южно-Лыткаринской автодороги / Медиасток.рф

При проектировании особое внимание уделяли не просто длине полотна, а его бесшовной интеграции в существующую систему.

Инженеры скрупулезно просчитывали каждую развязку и пересечение с уже загруженными городскими улицами, чтобы новая трасса не создавала пробок на въездах и выездах. Результатом этой кропотливой работы стало внушительное количество искусственных сооружений — 64. Среди них выделяется мост через Москву-реку протяженностью около 600 метров. Кроме того, в составе магистрали предусмотрели 10 крупных транспортных развязок: пять из них соединяют ЮЛА с федеральными трассами, а вторая половина — с региональными дорогами. Почему проезд платный и каковы тарифы Поскольку дорога строится на частные инвестиции в рамках концессии, проезд по ней платный. Однако система продумана максимально комфортно для водителя: здесь действует принцип безбарьерного взимания.

Фото: Еще два участка Южно-Лыткаринской автодороги готовятся к запуску / Медиасток.рф

Это значит, что никаких шлагбаумов или кабинок с операторами нет — автомобиль не должен тормозить. Камеры автоматически считывают номера, а оплатить проезд можно позже любым из предусмотренных оператором способов.

Что касается цен, то ранее в проектных материалах называли ориентировочную стоимость около 10 рублей за километр. При общей протяженности основной трассы в 44,85 километра полная поездка от начала до конца обойдется примерно в 450 рублей. Однако важно помнить, что финальная сумма может варьироваться в зависимости от категории автомобиля, выбранного участка и времени суток. При этом плату взимают только за новые построенные отрезки, а для льготных категорий водителей предусмотрен бесплатный проезд.

Стоит учитывать и долгосрочную перспективу: концессионное соглашение действует 29 лет, после чего дорога перейдет в собственность государства и будет бесплатной для всех пользователей.

Фото: Второй участок Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) / Медиасток.рф

Аэропорт Домодедово станет ближе для всего региона Самый яркий и показательный бонус новой трассы — это принципиально новый доступ к аэропорту Домодедово. ЮЛА пересекается с трассой А-105, которая ведет непосредственно к авиагавани. Благодаря этому аэропорт получил мощные автомобильные связи сразу с несколькими стратегическими направлениями. Первый заметный результат жители и гости области оценили на западном участке. После открытия отрезка между М-2 «Крым» и А-105, расчетное время в пути сократилось с прежних 30 минут примерно до 10 минут. А путь от самой трассы М-2 непосредственно до терминалов аэропорта теперь оценивают всего в 22 минуты против прежних 40. После полного открытия Южно-Лыткаринской автодороги эта связь продолжится далеко на восток — в сторону Лыткарина, Люберец и выхода на М-12 «Восток».

Фото: Открытие предпоследнего участка Южно-Лыткаринской автодороги / Медиасток.рф

Автомобилистам больше не нужно каждый раз возвращаться на МКАД, чтобы пересечь южную часть области. Именно эта возможность — ехать поперек региона, а не через столицу — ключевое преимущество магистрали.

Как ЮЛА изменила ситуацию в разных округах Для жителей Люберец эффект от новых восточных участков просчитывается в конкретных цифрах транспортной статистики. В августе этого года среднесуточный поток на Октябрьском проспекте составил 25,8 тысячи автомобилей, тогда как годом ранее здесь проезжало 29,7 тысячи — трафик снизился примерно на 13%. Аналогичная картина на Егорьевском шоссе: поток сократился с 26,8 до 24,7 тысячи машин в сутки, что дает снижение на 7,8%. При этом автомобилисты стали активнее использовать новую связку Южно-Лыткаринской автодороги с М-12 и Московским скоростным диаметром: на направлении в августе зафиксировали рост трафика до 13%.

Фото: Открытие предпоследнего участка Южно-Лыткаринской автодороги / Медиасток.рф

Но главное — это выигрыш во времени: между Новорязанским шоссе и М-12 по новой связке можно долететь за 10 минут вместо 25-30 по старым маршрутам. В 2027 году здесь планируют поэтапно открыть дополнительные съезды в районе Томилина и Краскова, чтобы сделать дорогу максимально удобной именно для местных жителей.

Для Раменского округа новая магистраль создает более прямые связи с югом Подмосковья. Согласно расчетам проектировщиков, поездка из Раменского в Домодедово в час пик может сократиться с полутора часов до часа. Маршрут из Раменского в Видное станет короче на целых полчаса. Также значительно сокращается время при выезде на трассу Москва — Казань: на направлении от Новорязанского шоссе до М-12 экономия может составлять около 20 минут. Для людей это означает появление нового поперечного маршрута: теперь можно двигаться в сторону Лыткарина, Володарского шоссе, А-105 и Домодедово, а также к Каширскому и Симферопольскому шоссе, и для этого больше не обязательно сначала ехать в сторону Москвы и использовать МКАД. Что касается Балашихи, ЮЛА непосредственно через центр округа не проходит, однако ее восточная часть связана с М-12 «Восток» и московской скоростной сетью. Через эту связку можно выходить в сторону Новорязанского шоссе, М-5, А-105 и далее — к Домодедово.

Фото: Открытие предпоследнего участка Южно-Лыткаринской автодороги / Медиасток.рф

Особенно показательна ситуация с поездками в аэропорт: еще на этапе проектирования рассчитывалось, что в вечерний час пик дорога из Старой Купавны до аэропорта после запуска новой связи будет занимать около часа вместо примерно 2,5 часа. И это уже работает: автодорога в связке с МСД и М-12 формирует для востока Подмосковья дополнительный маршрут и к Москве, и одновременно в противоположную сторону — на юг региона.

Отдельного внимания заслуживает Ленинский округ, где ЮЛА проходит через зону активной жилой застройки. В непосредственной близости от трассы расположены сразу семь крупных жилых комплексов: «Богдановский лес», «Горки Парк», «Первый квартал», «Третий квартал», «Видный берег-2», «Первый Донской» и «Восточное Бутово». Сейчас там живут около 50 тысяч человек, а в перспективе население вырастет до 110 тысяч. Для этих микрорайонов Южно-Лыткаринская автодорога становится дополнительным транспортным каркасом, который позволит жителям легко выезжать в сторону Москвы и Бутова, аэропорта Домодедово, а также на Новорязанское, Каширское и Симферопольское шоссе. Особенно важен маршрут между югом и востоком области — для него больше не придется каждый раз пользоваться кольцевой автодорогой. График открытия съездов Основное полотно трассы уже построили и ввели в эксплуатацию. Готовность основного хода к августу превышала 97%, а последний участок от А-105 до Володарского шоссе (протяженность 7,2 километра) планируют запустить 3 сентября. Однако важно понимать: магистраль — это не просто прямая линия. Всего в проекте предусмотрели 94 съезда и примыкания, и их открытие идет поэтапно, чтобы не создавать транспортный коллапс на прилегающих улицах.

На начало сентября работали 60 съездов. В четверг, 3 сентября, откроют еще пять, а до 30 сентября — дополнительные шесть. До конца года в эксплуатацию введут 14 съездов, а до 30 июля 2026 года — еще девять.

Фото: Открытие предпоследнего участка Южно-Лыткаринской автодороги / Медиасток.рф

Новая транспортная ось Подмосковья Южно-Лыткаринская автодорога — это смена логистической парадигмы целого региона. Она превращает юг и восток в единую сеть. Водители получают свободу выбора: либо ехать через Москву, либо использовать современный скоростной обходной маршрут.

Трасса призвана связать уже существующие артерии (М-2, М-4, М-5, А-105, М-12) и сделать поездки между ними быстрее, а главное — предсказуемыми по времени.