Андрей Воробьев и Денис Мантуров поздравили коллектив РКК «Энергия» с 80-летием
Ракетно-космической корпорации «Энергия» исполнилось 80 лет. Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в праздничном мероприятии в Королеве и наградил сотрудников.
РКК «Энергия» поздравили с 80-летием
«Мы сегодня здесь, чтобы поздравить дружный, профессиональный коллектив — 10 тысяч человек, каждый из которых — на своем месте. Невозможно не уважать труд тех, кто сегодня находится в зале, в цехах, в лабораториях», — сказал глава Подмосковья.
К поздравлениям присоединились гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов и депутат Мособлдумы, олимпийский чемпион Александр Легков. Поздравительный адрес президента России Владимира Путина зачитал первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров.
«Те решения, которые рождались в этой большой корпорации, расширяли технологические возможности всей страны. И в центре этой работы всегда были люди, поэтому самые теплые слова благодарности я адресую ветеранам», — сказал он.
Награждение работников РКК «Энергия»
В Подмосковье сосредоточены 18 предприятий космической отрасли. Особое место занимает РКК «Энергия». Под руководством советского конструктора, академика Сергея Королева корпорация выпустила первые в стране баллистические ракеты.
Специалисты РКК «Энергия» построили станцию «Салют» и многомодульную станцию «Мир». Корпорация создала многоразовую транспортную космическую систему «Энергия — Буран».
«Я работаю здесь с 1994 года. Конечно, предприятие масштабируется, мы стараемся привлекать молодежь, есть специальные программы», — рассказал ведущий инженер-испытатель предприятия Александр Рубцов.
Он удостоен почетного звания «Заслуженный работник промышленности Московской области». Награду вручили на праздничном мероприятии.
Среди награжденных оказались представители трудовых династий. Орден «За заслуги перед Московской областью» III степени получил электросварщик ручной сварки пятого разряда Геннадий Кузин, который вместе с братом пошел по стопам отца и проработал в РКК «Энергия» более 40 лет.
Мантуров вручил коллективу предприятия орден Гагарина. Эта государственная награда учреждена в 2023 году и присуждается за достижения в развитии отечественной космонавтики.