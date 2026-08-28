Андрей Воробьев и Денис Мантуров поздравили коллектив РКК «Энергия» с 80-летием

Ракетно-космической корпорации «Энергия» исполнилось 80 лет. Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в праздничном мероприятии в Королеве и наградил сотрудников.

«Мы сегодня здесь, чтобы поздравить дружный, профессиональный коллектив — 10 тысяч человек, каждый из которых — на своем месте. Невозможно не уважать труд тех, кто сегодня находится в зале, в цехах, в лабораториях», — сказал глава Подмосковья.

К поздравлениям присоединились гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов и депутат Мособлдумы, олимпийский чемпион Александр Легков. Поздравительный адрес президента России Владимира Путина зачитал первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров.

«Те решения, которые рождались в этой большой корпорации, расширяли технологические возможности всей страны. И в центре этой работы всегда были люди, поэтому самые теплые слова благодарности я адресую ветеранам», — сказал он.

Награждение работников РКК «Энергия»

В Подмосковье сосредоточены 18 предприятий космической отрасли. Особое место занимает РКК «Энергия». Под руководством советского конструктора, академика Сергея Королева корпорация выпустила первые в стране баллистические ракеты.