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    Андрей Воробьев и Денис Мантуров поздравили коллектив РКК «Энергия» с 80-летием

    Павел Топорков
    Фото: Павел Топорков/Пресс-служба губернатора Московской области

    Ракетно-космической корпорации «Энергия» исполнилось 80 лет. Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в праздничном мероприятии в Королеве и наградил сотрудников.

    РКК «Энергия» поздравили с 80-летием

    «Мы сегодня здесь, чтобы поздравить дружный, профессиональный коллектив — 10 тысяч человек, каждый из которых — на своем месте. Невозможно не уважать труд тех, кто сегодня находится в зале, в цехах, в лабораториях», — сказал глава Подмосковья.

    Павел Топорков
    Фото: Павел Топорков/Пресс-служба губернатора Московской области

    К поздравлениям присоединились гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов и депутат Мособлдумы, олимпийский чемпион Александр Легков. Поздравительный адрес президента России Владимира Путина зачитал первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров.

    «Те решения, которые рождались в этой большой корпорации, расширяли технологические возможности всей страны. И в центре этой работы всегда были люди, поэтому самые теплые слова благодарности я адресую ветеранам», — сказал он.

    Награждение работников РКК «Энергия»

    В Подмосковье сосредоточены 18 предприятий космической отрасли. Особое место занимает РКК «Энергия». Под руководством советского конструктора, академика Сергея Королева корпорация выпустила первые в стране баллистические ракеты.

    Екатерина Агеева
    Фото: Екатерина Агеева/Пресс-служба губернатора Московской области

    Специалисты РКК «Энергия» построили станцию «Салют» и многомодульную станцию «Мир». Корпорация создала многоразовую транспортную космическую систему «Энергия — Буран».

    «Я работаю здесь с 1994 года. Конечно, предприятие масштабируется, мы стараемся привлекать молодежь, есть специальные программы», — рассказал ведущий инженер-испытатель предприятия  Александр Рубцов.

    Он удостоен почетного звания «Заслуженный работник промышленности Московской области». Награду вручили на праздничном мероприятии.

    Александра Степанова
    Фото: Александра Степанова/Пресс-служба губернатора Московской области

    Среди награжденных оказались представители трудовых династий. Орден «За заслуги перед Московской областью» III степени получил электросварщик ручной сварки пятого разряда Геннадий Кузин, который вместе с братом пошел по стопам отца и проработал в РКК «Энергия» более 40 лет.

    Мантуров вручил коллективу предприятия орден Гагарина. Эта государственная награда учреждена в 2023 году и присуждается за достижения в развитии отечественной космонавтики.