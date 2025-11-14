14 ноября 2025 21:08 История прорыва. Ракетостроитель из Химок рассказал о проекте «Энергия-Буран» Ракетостроитель Семенов: аналогов проекта «Энергия-Буран» до сих пор нет 0 0 0 Эксклюзив

В ноябре 1988 года первый и единственный советский многоразовый космический корабль «Буран» совершил полет, который вошел в историю. В его запуске участвовали тысячи специалистов, в том числе ракетостроитель, заслуженный металлург, лауреат госпремий СССР и России Виктор Семенов из Химок. Он рассказал 360.ru о воплощении амбициозного проекта.

Идея космической программы «Энергия-Буран» зародилась еще в конце 1960-х годах. Разработку курировал маршал Дмитрий Устинов, над проектом трудились лучшие умы эпохи: орбитальный корабль создавала НПО «Молния» под руководством Глеба Лозино-Лозинского, ракету-носитель «Энергия», способную вывести «Буран» в космос, спроектировал Валентин Глушко.

Это был ведь еще 70-71 год, Советский Союз. Намечена программа изготовления «Энергии-Буран» и «Зенита» одновременно. <…> Вот 800 тонн грузоподъемность — это было превышение того, что было в Америке. Программа создания Space Shuttle — 400 тонн. Виктор Семенов Ракетостроитель

Для того, чтобы команда выдержала экстремальные условия, советские инженеры создали более 80 новых материалов. Гордостью системы стала термозащита: 80 тысяч керамических плиток легче кирпича, но прочнее стали. С двигателем возникли сложности, решить которые предстояло Семенову. «Энергия» летела на РД-170, самом мощном жидкостном двигателе в мире. Требовался сплав, способный выдерживать чудовищные температуры и давление внутри него. Это задача, на выполнение которой научные институты закладывали 10 лет.

Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look / www.globallookpress.com

«Сначала показалось, что мы не сможем сделать — нет металлов, металлы трещали и при сварке, и при пайке. Особенно при пайке. Через год сделал эти же металлы, не новые, способными выдерживать те нагрузки, которые были предусмотрены при работе камеры сгорания и двигателей», — рассказал ракетостроитель. Работа Семенова стала прорывом в металлургии и позволила завершить двигатель РД-170. «Энергия» 5 ноября 1988 года стартовала с космодрома Байконур, а 15 ноября выполнила свое предназначение и вывела «Буран» на орбиту. Летательный аппарат провел 205 минут в космосе, сделал два витка вокруг Земли и совершил идеальную посадку в автоматическом режиме.

Интересно В отличие от американского Space Shuttle, приземлявшего в режиме ручного управления, советская автоматика сделала практически невозможное. После выхода в атмосферу корабль отклонился почти на 90 градусов от посадочной полосы, бортовой компьютер рассчитал, что скорость превысила норму, и заставил «Буран» сделать дополнительную петлю, чтобы безопасно рассеять энергию. Этот полет и посадка вошли в Книгу рекордов Гиннеса. В отличие от американского Space Shuttle, приземлявшего в режиме ручного управления, советская автоматика сделала практически невозможное. После выхода в атмосферу корабль отклонился почти на 90 градусов от посадочной полосы, бортовой компьютер рассчитал, что скорость превысила норму, и заставил «Буран» сделать дополнительную петлю, чтобы безопасно рассеять энергию. Этот полет и посадка вошли в Книгу рекордов Гиннеса.

«„Энергия-Буран“ — это было основание, такого больше никто не смог сделать до сих пор», — сказал Семенов. Его карьера началась в Химках в НПО «Энергомаш». Теперь Семенов работает в Исследовательском центре имен Келдыша, участвуя в новых проектах Роскосмоса.