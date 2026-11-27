Партии «Единая Россия» 1 декабря исполняется 25 лет. Все эти годы главным ориентиром ее работы остаются наказы жителей.

Народная программа, с которой партия победила на выборах 2021 года, в Московской области выполнена практически полностью: построены и отремонтированы сотни социальных объектов — школы, детские сады, поликлиники и стадионы, благоустроено более 350 общественных пространств. В новую редакцию Народной программы вошло более 920 тысяч инициатив — от благоустройства дворов до строительства крупных спортивных и медицинских объектов. Более 742 тысяч уже находятся в работе, и ни один наказ не будет снят с контроля. За этими цифрами — конкретные объекты, которые меняют жизнь людей. ФОК «Звездный» в Орехово-Зуеве Один из примеров реализации Народной программы — физкультурно-оздоровительный комплекс «Звездный» в Орехово-Зуеве. Он появился на месте заросшего пустыря. Долгие годы в городе не было собственной крытой ледовой арены, и спортсменам приходилось тренироваться в соседних муниципалитетах. Сейчас половину здания занимает современная ледовая арена, а для хоккеистов оборудован зал технической подготовки.

Фото: ТВ Аист 1/2 Фото: ТВ Аист 2/2

Комплекс работает третий год, и спрос на массовые катания только увеличился. Приятно видеть и тенденцию роста числа наших спортсменов: на базе занимаются порядка 100 хоккеистов и 200 фигуристов Максим Дмитриев директор спортивной школы «Спартак-Орехово», член партии «Единая Россия»

Недавно «Звездный» присоединился к программе «Красная Машина» — национальной системе подготовки Федерации хоккея России. Около 20 юных спортсменов уже приняли участие в мастер-классе. Каток востребован и у взрослых: любительская команда «Атлант» выступает в Ночной хоккейной лиге, хоккеисты два года подряд становились чемпионами Московской области и отбирались на финал в Сочи. Спортсмены, которые тренируются в «Звездном», показывают высокие результаты на областных, межрегиональных и муниципальных соревнованиях. «Как только открылась ледовая арена, сразу же пришла кататься — я мечтала об этом с самого детства. Занимаюсь почти два года, а сейчас готовлюсь к следующим соревнованиям», — рассказала фигуристка Екатерина Колесова. Для семейного отдыха есть льготы: по субботам каток бесплатно открыт для многодетных семей. «Кружки и секции также бесплатны для семей участников специальной военной операции», — пояснил Дмитриев.

Коробовский лесопарк Еще один пример — Коробовский лесопарк в Ленинском округе. Раньше здесь не было ни обустроенных пешеходных дорожек, ни освещения, ни мест для отдыха — жители гуляли по стихийным тропинкам. Теперь территория меняется: работы по благоустройству выполнены на 70%. Специалисты подготовили основания и уже уложили покрытие из отсева на прогулочных маршрутах, ведется монтаж оборудования на детских и спортивных площадках.

Фото: пресс-служба отделения "Единой России" в Ленинском округе 1/4 Фото: пресс-служба отделения "Единой России" в Ленинском округе 2/4 Фото: пресс-служба отделения "Единой России" в Ленинском округе 3/4 Фото: пресс-служба отделения "Единой России" в Ленинском округе 4/4

Жительница округа, многодетная мама Елена Мельникова рассказала, что после открытия обновленного парка ей с детьми не придется ездить в другие районы, чтобы провести выходные на природе.

У меня трое детей, и у каждого свои интересы. Младшим хочется поиграть на детской площадке, старшему — покататься на велосипеде или заняться спортом. Мы давно просили благоустроить эту территорию и очень рады, что нас услышали. Теперь всей семьей ждем открытия лесопарка, чтобы проводить здесь выходные Елена Мельникова жительница округа

По словам депутата Мособлдумы от «Единой России» Дианы Алумянц, благоустройство в Коробовском лесопарке — один из самых больших проектов в округе. «Большой лесной массив, более 1 200 гектаров, и жители давно просили привести его в порядок. Мы получили большое количество наказов в нашу Народную программу, и сегодня здесь продолжается благоустройство», — сказала парламентарий. Она добавила, что уже в августе 2027 года парк будет открыт для всех жителей Ленинского округа. За 25 лет «Единая Россия» стала крупнейшей политической силой страны. Сегодня подмосковное отделение партии — самое большое в России: свыше 72 тысяч членов и 66 тысяч сторонников. По итогам осенних выборов партия получила почти 78% мандатов в Госдуме и Мособлдуме. И за каждой из этих цифр — работа, которую жители видят в конкретных объектах: новых школах, поликлиниках, ледовых аренах и благоустроенных парках.