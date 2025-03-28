28 марта 2025 10:16 Ураза-байрам изменит движение транспорта в Москве. Какие улицы перекроют 29 и 30 марта Дептранс: 29 и 30 марта в Москве перекроют движение в связи с Ураза-байрамом 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Москва

Праздники

Москва

В ряде районов Москвы из-за проведения Ураза-байрама 29 и 30 марта будут действовать временные ограничения движения. Что нужно учитывать при планировании маршрутов в эти дни, напомнили в дептрансе

Обязательный месячный пост Рамадан у мусульман завершается праздником Ураза-байрам. В 2025 году он наступит в ночь с 30 на 31 марта. В столице в связи с праздничными мероприятиями будут действовать ограничения для транспорта. «В период с 29 по 30 марта в связи с проведением праздничных мероприятий движение временно перекроют на нескольких улицах в Западном, Центральном и Северо-Восточном округах столицы», — рассказали в ведомстве.

По улице Дурова от проспекта Мира до Олимпийского проспекта нельзя будет проехать с 23.00 29 марта до 11.00 30 марта. Также с 00.01 до 11.00 30 марта движение перекроют на улицах Щепкина, Гиляровского, Мещанской, Минской, Большой Татарской, в Выползовом, Капельском, Климентовском, Старом Толмачевском, Малом Татарском и Озерковском переулках. По направлению в центр и область закроются съезды с проспекта Генерала Дорохова.

Фото: РИА «Новости»

Кроме того, 29 марта с 00:01 и до окончания мероприятий в некоторых местах будет запрещена парковка, добавили в департаменте. Ограничения коснутся улиц Большой Татарской, Мещанской, Щепкина, Дурова, Старого Толмачевского, Гиляровского, Малого Татарского, Климентовского, Выползова, Озерковского, Капельского переулков. Изменение маршрутов автобусов «Также изменится работа наземного городского транспорта. С 23.20 29 марта до конца мероприятий 30 марта в сторону Кутузовского проспекта автобусы не будут курсировать через станцию метро „Минская“. Конечной для маршрута Е29 станет станция метро „Ломоносовский проспект“», — добавили в дептрансе.

Автобусы № 103 и 464 в сторону Славянского бульвара после остановки «Мосфильмовская улица» пойдут через Киевский вокзал. Автобусы № 130 и 470 после остановки «Мосфильмовская улица» поедут в сторону Филей по Аминьевскому шоссе, проспекту Генерала Дорохова и Кутузовскому проспекту, а автобус № 260 — в сторону Матвеевского. В обратном направлении маршруты не поменяются.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

С 30 марта не будет работать остановка «Капельский переулок» для автобусов М2 и М9 в сторону станции метро «Проспект Мира». Пассажирам рекомендовали пользоваться остановкой у станции метро «Проспект Мира», уточнили в ведомстве. Кроме того, перестанут работать остановки «1-й Троицкий переулок», «Спорткомплекс „Олимпийский“» и «Самотечная улица» для автобусов М5, М53 и № 538 в сторону станций метро «Марьина Роща» и «Достоевская». Пассажиры смогут воспользоваться остановками «Дом ветеранов войны», «Театр зверей имени Дурова» и остановкой у станции метро «Цветной бульвар».