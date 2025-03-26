Сегодня 16:13 Ураза-байрам 2025: история праздника и как правильно встретить его Муфтий Аббясов объяснил, почему важно соблюдать традиции Ураза-байрама 0 0 0 Фото: Danish Showkat/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Общество

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Скоро мусульмане всего мира будут отмечать один из главных исламских праздников — Ураза-байрам. Этот день знаменует завершение священного месяца Рамадан и наполнен глубоким духовным смыслом. Когда начнется праздник, как подготовиться к нему, какие традиции соблюдать и что принято говорить верующему, выяснил 360.ru.

Когда начинается Ураза-байрам 2025 Точная дата Ураза-байрама, или Ид аль-Фитр (с арабского — «праздник прекращения поста»), зависит от лунного календаря.

Интересно В 2025 году праздник наступит с заходом солнца 29 марта и продлится до захода солнца 30 марта. В 2025 году праздник наступит с заходом солнца 29 марта и продлится до захода солнца 30 марта.

Окончательное решение о начале праздника принимается после наблюдения за новолунием, поэтому дата может незначительно измениться. Ураза-байрам отмечают три дня, но первый день считается самым важным. В это время верующие собираются на праздничную молитву, поздравляют друг друга и раздают милостыню.

Как появился праздник Ураза-байрам Ураза-байрам имеет глубокие исторические корни. Согласно исламской традиции, праздник установил пророк Мухаммед в 624 году. С тех пор Ураза-байрам символизирует не только конец поста, но и духовное очищение, милосердие и единство мусульманской общины.

Фото: Danish Showkat/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Суть Ураза-байрама Ураза-байрам — праздник благодарности Аллаху за возможность соблюдать пост в месяц Рамадан. Он напоминает верующим о важности: духовного роста;

милосердия к ближним;

единства семьи и общины. Смысл — в благодарности Всевышнему за возможность поститься, преодолеть свои слабости, очищение души, рассказал 360.ru председатель Духовного управления мусульман Московской области муфтий Рушан Аббясов. «Это день радости, мира и милости. Ураза-байрам учит нас делиться благом с ближними, особенно с теми, кто нуждается в помощи», — отметил муфтий.

Как подготовиться к Ураза-байраму Перед праздником мусульмане делают домашнюю уборку, готовят праздничные блюда, но прежде всего важна духовная подготовка. Верующие стараются завершить пост с чистым сердцем, примириться с теми, с кем были в ссоре, попросить прощения.

Фото: IMAGO/Hindustan Times / www.globallookpress.com

«Очень важно провести анализ прошедшего месяца Рамадан, поставить цели до следующего Рамадана и постараться пронести через весь год полученный заряд духовности», — рассказал муфтий. Также необходимо до праздничной молитвы выплатить милостыню разговения — закятуль-фитр. Это неотъемлемое условие принятия поста, которое очищает верующего от возможных ошибок и приносит радость праздника тем, кто нуждается. Закятуль-фитр обязан выплачивать каждый мусульманин. Если у главы семьи есть жена и дети, он выплачивает милостыню за каждого из них. «В этом году размер закятуль-фитр следующий: 250 рублей — малоимущие, 800 рублей — люди со средним достатком и от 1,3 тысячи рублей и выше — обеспеченные. Закятуль-фитр — это не просто формальность, а проявление милости, щедрости и заботы о ближних. Суть ислама в действии», — уточнил Аббясов.

В 2025 году размер закятуль-фитр следующий: 250 рублей — малоимущие, 800 рублей — люди со средним достатком, от 1,3 тысячи рублей и выше — обеспеченные. Закятуль-фитр — не просто формальность, а проявление милости, щедрости и заботы о ближних. Суть ислама в действии. муфтий Рушан Аббясов

Пост на Ураза-байрам В сам праздник пост соблюдать нельзя — это день радости и угощений. Однако до праздничной молитвы рекомендуется: не завтракать (если это не ударит по состоянию здоровья);

съесть финик или выпить воды после молитвы.

Фото: Mahmoud Khattab/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Традиции Ураза-байрама Утром 30 марта, к 07:00, верующие мужчины отправятся на праздничную молитву (ид-намаз). Перед этим принято совершить полное омовение, надеть свои лучшие одежды, умаститься благовониями. «Пророк Мухаммад (мир ему) призвал оживлять праздничные ночи Ураза- и Курбан-байрам, поэтому вечер 29-го числа следует наполнить чтением Корана, поклонениями, восхвалениями Всевышнего, молитвами о благословении пророка Мухаммада», — напомнил муфтий. После молитвы верующие возвращаются домой и собираются за праздничным столом с родными и близкими, обмениваются пожеланиями и подарками.

Фото: Ameer Al-Mohammedawi/dpa / www.globallookpress.com

Что можно и нельзя делать на Ураза-байрам Можно и нужно: радоваться и веселиться (в рамках дозволенного);

раздавать милостыню;

читать молитву;

укреплять семейные узы. Нельзя: поститься в праздничные дни;

ссориться или завидовать;

тратить время на пустые дела.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Как поздравить с праздником Ураза-байрам Самое простое поздравление — «Ид мубарак!» (араб. عيد مبارك), что означает «Хорошего праздника, разговения!» Другие варианты: «Рамад̣а́н кари́м!» (араб. رمضان كر) — «Щедрого Рамадана!»

«Рамад̣а́н муба́рак!» (араб. رمضان مبارك) — «Благословенен Рамадан!»

«Шахр муба́рак!» (араб. شهر مبارك) — «Благословенен месяц (Рамадан)!»

«Х̮ва́тим муба́рака!» (араб. خواتم مباركة) — «Благословенных последних дней (месяца Рамадана)!» Верующему можно подарить Коран и религиозные предметы, посуду, сладости, сухофрукты либо десерт.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Ураза-байрам в Москве и Подмосковье 2025 В столице праздник Ураза-байрам отметят 30 марта на четырех площадках, молитвы начнутся в 07:00: Московская Соборная мечеть (станция метро «Проспект мира», Выползов переулок, 7). Молельный зал откроется в 03:30 утра;

Историческая мечеть (станция метро «Новокузнецкая» или «Третьяковская», Большая Татарская улица, 28, строение 1);

Мемориальная мечеть «Шухада» на Поклонной горе (Минская улица, 2б);

Центр технических видов спорта (станция Курьяново МЦД-2, Проектируемый проезд, 4294). В Подмосковье тоже организуют коллективные праздничные молитвы. Всего подготовят более 30 площадок в разных городских округах, их адреса можно узнать на сайте областного ДУМ.