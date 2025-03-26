Ураза-байрам 2025: история праздника и как правильно встретить его
Муфтий Аббясов объяснил, почему важно соблюдать традиции Ураза-байрама
Скоро мусульмане всего мира будут отмечать один из главных исламских праздников — Ураза-байрам. Этот день знаменует завершение священного месяца Рамадан и наполнен глубоким духовным смыслом. Когда начнется праздник, как подготовиться к нему, какие традиции соблюдать и что принято говорить верующему, выяснил 360.ru.
Когда начинается Ураза-байрам 2025
Точная дата Ураза-байрама, или Ид аль-Фитр (с арабского — «праздник прекращения поста»), зависит от лунного календаря.
Интересно
Окончательное решение о начале праздника принимается после наблюдения за новолунием, поэтому дата может незначительно измениться. Ураза-байрам отмечают три дня, но первый день считается самым важным. В это время верующие собираются на праздничную молитву, поздравляют друг друга и раздают милостыню.
Как появился праздник Ураза-байрам
Ураза-байрам имеет глубокие исторические корни. Согласно исламской традиции, праздник установил пророк Мухаммед в 624 году. С тех пор Ураза-байрам символизирует не только конец поста, но и духовное очищение, милосердие и единство мусульманской общины.
Суть Ураза-байрама
Ураза-байрам — праздник благодарности Аллаху за возможность соблюдать пост в месяц Рамадан. Он напоминает верующим о важности:
- духовного роста;
- милосердия к ближним;
- единства семьи и общины.
Смысл — в благодарности Всевышнему за возможность поститься, преодолеть свои слабости, очищение души, рассказал 360.ru председатель Духовного управления мусульман Московской области муфтий Рушан Аббясов.
«Это день радости, мира и милости. Ураза-байрам учит нас делиться благом с ближними, особенно с теми, кто нуждается в помощи», — отметил муфтий.
Как подготовиться к Ураза-байраму
Перед праздником мусульмане делают домашнюю уборку, готовят праздничные блюда, но прежде всего важна духовная подготовка. Верующие стараются завершить пост с чистым сердцем, примириться с теми, с кем были в ссоре, попросить прощения.
«Очень важно провести анализ прошедшего месяца Рамадан, поставить цели до следующего Рамадана и постараться пронести через весь год полученный заряд духовности», — рассказал муфтий.
Также необходимо до праздничной молитвы выплатить милостыню разговения — закятуль-фитр. Это неотъемлемое условие принятия поста, которое очищает верующего от возможных ошибок и приносит радость праздника тем, кто нуждается. Закятуль-фитр обязан выплачивать каждый мусульманин. Если у главы семьи есть жена и дети, он выплачивает милостыню за каждого из них.
«В этом году размер закятуль-фитр следующий: 250 рублей — малоимущие, 800 рублей — люди со средним достатком и от 1,3 тысячи рублей и выше — обеспеченные. Закятуль-фитр — это не просто формальность, а проявление милости, щедрости и заботы о ближних. Суть ислама в действии», — уточнил Аббясов.
В 2025 году размер закятуль-фитр следующий: 250 рублей — малоимущие, 800 рублей — люди со средним достатком, от 1,3 тысячи рублей и выше — обеспеченные. Закятуль-фитр — не просто формальность, а проявление милости, щедрости и заботы о ближних. Суть ислама в действии.
муфтий Рушан Аббясов
Пост на Ураза-байрам
В сам праздник пост соблюдать нельзя — это день радости и угощений. Однако до праздничной молитвы рекомендуется:
- не завтракать (если это не ударит по состоянию здоровья);
- съесть финик или выпить воды после молитвы.
Традиции Ураза-байрама
Утром 30 марта, к 07:00, верующие мужчины отправятся на праздничную молитву (ид-намаз). Перед этим принято совершить полное омовение, надеть свои лучшие одежды, умаститься благовониями.
«Пророк Мухаммад (мир ему) призвал оживлять праздничные ночи Ураза- и Курбан-байрам, поэтому вечер 29-го числа следует наполнить чтением Корана, поклонениями, восхвалениями Всевышнего, молитвами о благословении пророка Мухаммада», — напомнил муфтий.
После молитвы верующие возвращаются домой и собираются за праздничным столом с родными и близкими, обмениваются пожеланиями и подарками.
Что можно и нельзя делать на Ураза-байрам
Можно и нужно:
- радоваться и веселиться (в рамках дозволенного);
- раздавать милостыню;
- читать молитву;
- укреплять семейные узы.
Нельзя:
- поститься в праздничные дни;
- ссориться или завидовать;
- тратить время на пустые дела.
Как поздравить с праздником Ураза-байрам
Самое простое поздравление — «Ид мубарак!» (араб. عيد مبارك), что означает «Хорошего праздника, разговения!»
Другие варианты:
- «Рамад̣а́н кари́м!» (араб. رمضان كر) — «Щедрого Рамадана!»
- «Рамад̣а́н муба́рак!» (араб. رمضان مبارك) — «Благословенен Рамадан!»
- «Шахр муба́рак!» (араб. شهر مبارك) — «Благословенен месяц (Рамадан)!»
- «Х̮ва́тим муба́рака!» (араб. خواتم مباركة) — «Благословенных последних дней (месяца Рамадана)!»
Верующему можно подарить Коран и религиозные предметы, посуду, сладости, сухофрукты либо десерт.
Ураза-байрам в Москве и Подмосковье 2025
В столице праздник Ураза-байрам отметят 30 марта на четырех площадках, молитвы начнутся в 07:00:
- Московская Соборная мечеть (станция метро «Проспект мира», Выползов переулок, 7). Молельный зал откроется в 03:30 утра;
- Историческая мечеть (станция метро «Новокузнецкая» или «Третьяковская», Большая Татарская улица, 28, строение 1);
- Мемориальная мечеть «Шухада» на Поклонной горе (Минская улица, 2б);
- Центр технических видов спорта (станция Курьяново МЦД-2, Проектируемый проезд, 4294).
В Подмосковье тоже организуют коллективные праздничные молитвы. Всего подготовят более 30 площадок в разных городских округах, их адреса можно узнать на сайте областного ДУМ.