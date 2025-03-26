Ураза-байрам 2025: история праздника и как правильно встретить его

Муфтий Аббясов объяснил, почему важно соблюдать традиции Ураза-байрама

Danish Showkat/Keystone Press Agency
Фото: Danish Showkat/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Скоро мусульмане всего мира будут отмечать один из главных исламских праздников — Ураза-байрам. Этот день знаменует завершение священного месяца Рамадан и наполнен глубоким духовным смыслом. Когда начнется праздник, как подготовиться к нему, какие традиции соблюдать и что принято говорить верующему, выяснил 360.ru.

Когда начинается Ураза-байрам 2025

Точная дата Ураза-байрама, или Ид аль-Фитр (с арабского — «праздник прекращения поста»), зависит от лунного календаря.

Интересно

В 2025 году праздник наступит с заходом солнца 29 марта и продлится до захода солнца 30 марта.

Окончательное решение о начале праздника принимается после наблюдения за новолунием, поэтому дата может незначительно измениться. Ураза-байрам отмечают три дня, но первый день считается самым важным. В это время верующие собираются на праздничную молитву, поздравляют друг друга и раздают милостыню.

Как появился праздник Ураза-байрам

Ураза-байрам имеет глубокие исторические корни. Согласно исламской традиции, праздник установил пророк Мухаммед в 624 году. С тех пор Ураза-байрам символизирует не только конец поста, но и духовное очищение, милосердие и единство мусульманской общины.

Danish Showkat/Keystone Press Agency
Фото: Danish Showkat/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Суть Ураза-байрама

Ураза-байрам — праздник благодарности Аллаху за возможность соблюдать пост в месяц Рамадан. Он напоминает верующим о важности:

Смысл — в благодарности Всевышнему за возможность поститься, преодолеть свои слабости, очищение души, рассказал 360.ru председатель Духовного управления мусульман Московской области муфтий Рушан Аббясов.

«Это день радости, мира и милости. Ураза-байрам учит нас делиться благом с ближними, особенно с теми, кто нуждается в помощи», — отметил муфтий.

Как подготовиться к Ураза-байраму

Перед праздником мусульмане делают домашнюю уборку, готовят праздничные блюда, но прежде всего важна духовная подготовка. Верующие стараются завершить пост с чистым сердцем, примириться с теми, с кем были в ссоре, попросить прощения.

IMAGO/Hindustan Times
Фото: IMAGO/Hindustan Times/www.globallookpress.com

«Очень важно провести анализ прошедшего месяца Рамадан, поставить цели до следующего Рамадана и постараться пронести через весь год полученный заряд духовности», — рассказал муфтий.

Также необходимо до праздничной молитвы выплатить милостыню разговения — закятуль-фитр. Это неотъемлемое условие принятия поста, которое очищает верующего от возможных ошибок и приносит радость праздника тем, кто нуждается. Закятуль-фитр обязан выплачивать каждый мусульманин. Если у главы семьи есть жена и дети, он выплачивает милостыню за каждого из них.

«В этом году размер закятуль-фитр следующий: 250 рублей — малоимущие, 800 рублей — люди со средним достатком и от 1,3 тысячи рублей и выше — обеспеченные. Закятуль-фитр — это не просто формальность, а проявление милости, щедрости и заботы о ближних. Суть ислама в действии», — уточнил Аббясов.

В 2025 году размер закятуль-фитр следующий: 250 рублей — малоимущие, 800 рублей — люди со средним достатком, от 1,3 тысячи рублей и выше — обеспеченные. Закятуль-фитр — не просто формальность, а проявление милости, щедрости и заботы о ближних. Суть ислама в действии.

муфтий Рушан Аббясов

Пост на Ураза-байрам

В сам праздник пост соблюдать нельзя — это день радости и угощений. Однако до праздничной молитвы рекомендуется:

Mahmoud Khattab/Keystone Press Agency
Фото: Mahmoud Khattab/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Традиции Ураза-байрама

Утром 30 марта, к 07:00, верующие мужчины отправятся на праздничную молитву (ид-намаз). Перед этим принято совершить полное омовение, надеть свои лучшие одежды, умаститься благовониями.

«Пророк Мухаммад (мир ему) призвал оживлять праздничные ночи Ураза- и Курбан-байрам, поэтому вечер 29-го числа следует наполнить чтением Корана, поклонениями, восхвалениями Всевышнего, молитвами о благословении пророка Мухаммада», — напомнил муфтий.

После молитвы верующие возвращаются домой и собираются за праздничным столом с родными и близкими, обмениваются пожеланиями и подарками.

Ameer Al-Mohammedawi/dpa
Фото: Ameer Al-Mohammedawi/dpa/www.globallookpress.com

Что можно и нельзя делать на Ураза-байрам

Можно и нужно:

Нельзя:

Petrov Sergey/news.ru
Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

Как поздравить с праздником Ураза-байрам

Самое простое поздравление — «Ид мубарак!» (араб. عيد مبارك), что означает «Хорошего праздника, разговения!»

Другие варианты:

Верующему можно подарить Коран и религиозные предметы, посуду, сладости, сухофрукты либо десерт.

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/www.globallookpress.com

Ураза-байрам в Москве и Подмосковье 2025

В столице праздник Ураза-байрам отметят 30 марта на четырех площадках, молитвы начнутся в 07:00:

В Подмосковье тоже организуют коллективные праздничные молитвы. Всего подготовят более 30 площадок в разных городских округах, их адреса можно узнать на сайте областного ДУМ.

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