«Умные» примерочные отправились в Латинскую Америку из ОЭЗ «Технополис Москва»

Ведущий разработчик 3D-сканирования модели человека и виртуальной примерки одежды из особой экономической зоны «Технополис Москва» в 2024 году расширил присутствие в Латинской Америке. Высокотехнологичное оборудование доставили в Мексику и Бразилию, сообщил заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Степан Коваленко.

Продукция предприятий ОЭЗ «Технополис Москва» востребована на отечественном и зарубежном рынках. Более 30 компаний особой экономической зоны экспортируют медицинское и интерактивное оборудование, системы безопасности, композитные материалы, микроэлектронику и другие инновационные изделия.

«Например, производитель 3D-сканеров „Тексел“ в 2024 году поставил свою виртуальную примерочную одному из крупнейших бразильских ритейлеров. Разработка способна за 90 секунд изготовить трехмерную цифровую модель человека и с помощью полученных данных подобрать одежду, снять мерки для ее пошива», — отметил Коваленко.

Производственные мощности предприятия находятся на площадке «Печатники». В виртуальную примерочную «Тексел» внедрили систему искусственного интеллекта, которая позволяет покупателям видеть, как одежда будет выглядеть на них.

3D-сканеры можно использовать не только в легкой промышленности, но и в спортивной индустрии и медицине. Ключевым преимуществом размещения производства в ОЭЗ «Технополис Москва» служит инфраструктурная обеспеченность, рассказал генеральный директор особой экономической зоны Геннадий Дегтев.