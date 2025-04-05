«Умные» примерочные отправились в Латинскую Америку из ОЭЗ «Технополис Москва»
Ведущий разработчик 3D-сканирования модели человека и виртуальной примерки одежды из особой экономической зоны «Технополис Москва» в 2024 году расширил присутствие в Латинской Америке. Высокотехнологичное оборудование доставили в Мексику и Бразилию, сообщил заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Степан Коваленко.
Продукция предприятий ОЭЗ «Технополис Москва» востребована на отечественном и зарубежном рынках. Более 30 компаний особой экономической зоны экспортируют медицинское и интерактивное оборудование, системы безопасности, композитные материалы, микроэлектронику и другие инновационные изделия.
«Например, производитель 3D-сканеров „Тексел“ в 2024 году поставил свою виртуальную примерочную одному из крупнейших бразильских ритейлеров. Разработка способна за 90 секунд изготовить трехмерную цифровую модель человека и с помощью полученных данных подобрать одежду, снять мерки для ее пошива», — отметил Коваленко.
Производственные мощности предприятия находятся на площадке «Печатники». В виртуальную примерочную «Тексел» внедрили систему искусственного интеллекта, которая позволяет покупателям видеть, как одежда будет выглядеть на них.
3D-сканеры можно использовать не только в легкой промышленности, но и в спортивной индустрии и медицине. Ключевым преимуществом размещения производства в ОЭЗ «Технополис Москва» служит инфраструктурная обеспеченность, рассказал генеральный директор особой экономической зоны Геннадий Дегтев.
По его словам, предприятиям предоставляются земельные участки и готовые площади для производства, центров разработки и лабораторий. Для компаний со статусом резидента существует ряд налоговых преференций — предприятия на 10 лет освобождаются от уплаты налога на имущество, транспорт и землю.
«Налоговая ставка на прибыль составляет всего 2% вместо 20. Также резиденты освобождаются от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе товаров и оборудования при применении процедуры свободной таможенной зоны», — добавил Дегтев.
Продукция компании пользуется спросом в том числе на российском рынке. 3D-сканеры встречаются в торговых центрах и магазинах крупного бренда одежды.
«В 2024 году компания провела совместную работу с российской компанией „Ассоль“, в результате которой появилась возможность импортировать в систему автоматизированного проектирования индивидуальные измерения человека, полученные в результате сканирования 3D-сканером», — сообщил гендиректор компании Максим Федюков.
Он отметил, что также можно перестраивать параметрические модели одежды на индивидуальную фигуру человека. За несколько кликов удастся получить комплект лекал модели без контактных обмеров и ручного ввода измерений.