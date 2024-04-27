Погода в Москве в майские выходные: когда закончится дождь, гроза в Москве, погода на майские выходные в Москве | 360°

Эксклюзив 27 апреля 2024, 11:13 (обновлено: 27 апреля 2024, 21:53) Треть месячной нормы осадков выпадет в Москве в субботу Синоптик Ильин: дождь в Москве прекратится к вечеру

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Москву накрыл дождь с грозой. В последний рабочий день перед майскими праздниками в российской столице выпадет треть месячной нормы осадков. Однако циклон уйдет, и погода улучшится, сообщил 360.ru синоптик, военный метеоролог Александр Ильин.

Апрельский дождь

«Практически весь день с кратковременными перерывами будет идти дождь, он завершится где-то после 19 часов. Потому что сначала дождь идет на теплом фронте, затем небольшой в узком теплом секторе, где сделает паузу, далее — на холодном фронте, снова дождь, его интенсивность усилится», — сказал он.

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Объем осадков в апреле уже достиг месячной нормы, 37 миллиметров. Специалист заявил, что за прошедшую ночь и сегодняшний день добавятся еще около 10-12 миллиметров осадков, а значит, выпадет приблизительно треть месячной нормы.

Осадки прекратятся

Александр Ильин спрогнозировал, что на следующий же день циклон уйдет, осадки прекратятся. Его место, по словам синоптика, займет небольшой антициклон.

Погода улучшится, хотя температура воздуха сохранится на прежнем уровне. Сегодня где-то около +15…+17 градусов, завтра тоже около +16 градусов в дневные часы. Александр Ильин

Ночью, по прогнозу специалиста, заморозков ждать не стоит. Столбик термометра опустится до +5…+7 градусов, местами могут появиться очаги тумана.

«Сегодня погремит гроза. Можно сказать, практически летний дождь идет. Ну и все, с воскресенья погода начнет налаживаться. Очаги тумана могут быть в ночные и утренние часы завтра утром. До вторника совсем без осадков, 1 мая вероятность кратковременных дождей появится, но такая, очагового характера», — сообщил он.

Праздничные выходные в 2024 году пройдут с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Национальный центр эколого-эпидемиологической безопасности спрогнозировал в эти дни благоприятную погоду без температурных аномалий.