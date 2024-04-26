Погода на майские праздники — 2024 в Москве и Подмосковье: прогноз с 1 по 10 мая | 360°

Интересное 26 апреля 2024, 08:30 (обновлено: 26 апреля 2024, 10:17) Снег, облачно или тепло? Какая погода ждет Москву и Подмосковье на майские праздники Синоптик Жуков рассказал о погоде в Москве и Подмосковье в начале мая 2024 года Alexander Legky / Global Look Press

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Майские праздники — пора прогулок до ночи, мини-путешествий за город, отдыха на природе, а еще это любимое время для огородников. Позволит ли погода жителям Москвы и Подмосковья расслабиться на свежем воздухе в грядущие длинные выходные, разбирался 360.ru.

Майские праздники. В какие дни отдыхаем в 2024 году

В этом году майские выходные поделили на две части. В честь 1 Мая жители России отдохнут с 28 апреля по 1 мая. В честь Дня Победы перерыв в работе тоже будет четырехдневным — с 9-го по 12-е число.

Погода на майские праздники в Москве и Подмосковье

По данным сайта World Weather, 1 мая в российской столице будет преимущественно облачно. Днем воздух прогреется до +19 градусов, а ночью будет +13. В последующие три дня, с 3 по 5 мая, столбики термометров чуть опустятся — до +12 днем.

Спустя неделю, 6 мая, прогнозируется… слабый снег! Днем будет максимум +5, ночью — +3. Причем уже 7-го числа вновь потеплеет до +18.

В среду, 8 мая, ожидаются +19 и облачность, а в День Победы — +15 со слабым дождем. С 10-го по 12-е мая обещают +18…+21 в дневное время и частичную облачность.

Работа выставки «Россия» / РИА «Новости»

По данным «Яндекс Погоды», 1 мая в столице и области будет облачно с прояснениями, температура достигнет +20 градусов. Уже 2 мая столбики термометров опустятся на семь градусов, а на следующий день потеплеет до +15.

Четвертого числа прогнозируется +17 и по большей части солнечно, 5-6 мая, в отличие от World Weather, никакого снега не ожидается: от +16 до +18, но может пройти дождь.

С 8 по 12 мая погодные условия будут чередоваться: в среду и субботу должно быть ясно, а в четверг, пятницу и воскресенье — дождливо.

IMAGO/Jan Eifert / Global Look Press

Какая будет погода в майские праздники 2024 года — прогнозы синоптиков

В майские праздники в Москве и Московской области ожидается сравнительно типичная для этого времени года погода, сообщил «360» исполнительный директор Национального центра эколого-эпидемиологической безопасности Владислав Жуков.

По его словам, должна быть плюсовая температура без погодных аномалий.

Не ожидается каких-то активных циклонов из Арктики, Южного полушария. Соответственно, температура ночью будет в районе +7, днем — от +15 до +16. Скорее всего, будет пасмурно, могут пройти несильные и непродолжительные дожди. Владислав Жуков

Ожидать солнца в конце апреля — начале мая не стоит. Но уже 15 мая погода установится по-настоящему весенняя, в столице и области будет тепло и солнечно. Столбики термометров достигнут от +15 до +18.

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Чем заняться в майские выходные в Москве и Подмосковье

Насчет дождей во время майских праздников мнения синоптиков разделились. Если все же будет сухо, можно съездить на природу.

Для любителей городских пейзажей отличным вариантом станет прогулка в столичных парках. Например, можно провести время в парке Горького, на ВДНХ, в Сокольниках, Зарядье, Ботаническом саду или усадьбе Царицыно. В случае внезапного дождя есть вариант укрыться на пару часов в музее.

Подготовка летних веранд к открытию в Москве / РИА «Новости»

В Подмосковье отличными местами для однодневных путешествий станут Коломна с кремлем и пастилой, Серпухов с Приокско-Террасным заповедником и Высоцким мужским монастырем, Клин с музеем композитора Петра Чайковского и сафари-парком, Истра с Воскресенским монастырем, музеем «Новый Иерусалим» и сыроварней Олега Сироты.

Еще можно поехать в Дмитров и посмотреть местный кремль и ферму альпака, в Ленинский округ, знаменитый музеем-заповедником «Горки Ленинские», а также Одинцово и Зарайск. В любом случае четырех дней точно хватит, чтобы погулять сразу в нескольких подмосковных городах и набраться впечатлений.

Полный список мест, куда можно сходить или съездить на майских, смотрите здесь.